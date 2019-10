Die Wohler Geschäfte spannen erneut zusammen. Nach den ersten gemeinsamen Einkaufstagen Ende Juni folgt jetzt die Herbstausgabe. Am 25. und 26. Oktober schliessen sich bereits 25 Wohler Geschäfte zusammen.

Fünf mehr als noch im Sommer. «Das zeigt, dass einige Ladenbesitzer ihre Skepsis abgelegt haben und wir auf dem richtigen Weg sind», schreiben die Organisatoren.

Die teilnehmenden Geschäfte locken an diesen beiden Tagen die Kundschaft mit speziellen Angeboten in die Läden: mit Degustationen, kulinarische Köstlichkeiten, Beauty-Angeboten und auch Rabatten.

Das Ziel: Zeigen, dass Wohlen bietet, was es weder im Internet noch in den grossen Einkaufstempeln gibt. «Ganz nach dem Motto ‹Ech poschte z Wohle›», so die Organisatoren. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Geschäfte zusammentun, um der Kundschaft gemeinsam etwas Besonderes zu bieten. (az)