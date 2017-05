Das Schicksal von Roger Nauer entschied sich am 15. März 1998. An diesem Tag wurde über das Gastgewerbegesetz abgestimmt – unter anderem sollte die sogenannte «Bedürfnisklausel» wegfallen. Nauer, der damals gerade das Restaurant Bijou übernommen hatte, erklärt: «Die Anzahl Alkoholausschank-Lizenzen, die Gemeinden vergeben durften, richtete sich nach der Bevölkerungszahl. Weil es in Bremgarten schon 36 solcher Betriebe gab, reichte es fürs Bijou nicht mehr.» Hätten die Schweizer dem Wegfall der Bedürfnisklausel nicht zugestimmt, hätte der Wirt ein grosses Problem gehabt: «Ich hatte den Bierkeller schon installiert», sagt er lachend. «Wäre die Abstimmung anders ausgegangen, wäre ich heute wohl nicht Wirt.»

Seit 60 Jahren gehört das Bijou der Familie Nauer – am Pfingstwochenende wird das mit den Gästen gefeiert. 1956 hatte Marco Nauer, Vater von Roger Nauer, das ehemalige Schützenhaus gekauft. Nach einem Umbau eröffnete er 1957 einen Café-Tea-Room mit Konditorei. Zusammen mit seiner Frau Jrma führte er 40 Jahre lang das Café. Roger Nauer erinnert sich: «Ich half meinem Vater im Betrieb, als 1984 Cecile hier zu arbeiten begann, damals im Service. So lernte ich meine Frau kennen.»

Nun ist Roger Nauer bald so weit, das Bijou an die dritte Generation übergeben zu können. «Mein Sohn Dominik arbeitet seit diesem Frühling im Bijou als Küchenchef. Er wird in den nächsten Jahren mit seiner Lebenspartnerin Marianne Huber den Betrieb übernehmen.» Beide haben Ihre Ausbildung in der Gastronomie gemacht, sie im Service und in der Küche, er als Koch.

Fachwissen und Erfahrung

Dominik Nauer freut sich auf die neuen Aufgaben. «Es ist eine grosse Herausforderung, besonders, Familie und Geschäft unter einen Hut zu bringen», meint er. Sein Vater wirft ein: «Er hat das Fachwissen und ich die Erfahrung.» Gibt es nie Meinungsverschiedenheiten zwischen Vater und Sohn? «Doch, aber wir können gut miteinander diskutieren», meint Dominik. Und Roger ergänzt schmunzelnd: «Dominik bringt gute Ideen ein, obwohl ich am Schluss natürlich recht habe.»