Die Digitalisierung kommt: Neue Bürolandschaft 4.0 für die Leuthard-Gruppe

Das eine ruft nach dem andern: Die Digitalisierung und die damit verbundenen neuen Anforderungen haben die Leuthard AG dazu bewogen, sich auf einen einzigen Standort zu konzentrieren und diesen auch entsprechend auf- und auszubauen. «In Merenschwand hatten wir bereits eine grosse Infrastruktur mit hohen Investitionen und ausreichend Platz zur Verfügung», begründet CEO Dieter Greber den Schritt. «Kurze Wege innerhalb der Organisation sind die Grundlage für die Geschwindigkeit der Digitalisierung und vereinfachen die Kommunikation.» Investitionen an einem Ort in Technologien seien günstiger. «Zukunftsgerichtete Arbeitsplätze mit einem Umfeld für Innovation sind für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit gerade für die zukünftigen Arbeitsgenerationen wichtig.»

Modern und vernetzt Spass an der Arbeit haben

Entstanden ist eine moderne Bürolandschaft, komplett digitalisiert und vernetzt, wobei die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in allen Abteilungen abgeholt worden sind. «Unsere neue Bürolandschaft dient dazu, die Umgebung für offene Kommunikation, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, Transfer von Know-How und letztlich Spass an der Arbeit zu fördern.» Gerade abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sei in der Leuthard-Gruppe, die Rollen als Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer und ausführende Unternehmen im selben Haus haben, von besonderer Wichtigkeit.