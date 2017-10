Die mächtige Dampffahne lockte sofort faszinierte Zuschauerinnen und Zuschauer an. Die Lokomotive, bei der in Faido zuerst ein Lagerschaden hatte repariert werden müssen, gilt als Meilenstein in der Entwicklung der Dampflokomotive. Die C 5/6, Spitzname «Elefant», wurde eigens für den Einsatz am Gotthard als Güterzugsdampflok gebaut.