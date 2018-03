«Und da dachten wir uns, das können wir auch», erzählen Luigi Iuliano und seine Frau Juana Cruz, wie sie vor wenigen Wochen auf die Idee kamen, Pizza in ihr Angebot aufzunehmen. Den Inhabern der Casa Loca fielen besonders in der Mittagszeit die Lieferwagen der Pizzerien aus der Umgebung auf. «Hier im Industriegebiet sind ja viele Firmen», so das Paar, «und in der Pause lassen sich viele etwas bringen. Da ist es doch praktisch, wenn wir selbst Pizza verkaufen.»

Pizzen sind aber nicht die einzigen Speisen in der Casa. Der Schwerpunkt des Lokals liegt auf der mexikanischen Küche. Iuliano stolz: «Fajitas sind unsere Spezialität.» Das Paar übernahm die beliebte Gaststätte vor rund einem Jahr, nachdem der vorherige Besitzer wieder in sein Heimatland gezogen war.

Elfte Pizza ist gratis

Bisher haben die Gastronomen ihr neues Angebot noch nicht sehr beworben. Trotzdem laufe der Verkauf gut an, freuen sie sich. Offenbar spreche sich die Neuerung schnell im Ort herum. Die Casa Loca liefert zwar nicht selbst aus, offeriert dafür aber ein günstiges Abholangebot. «Dazu gibt es einen Mittagsmenu-Pass. Nach zehn Stempeln darf sich der Kunde über eine Gratis-Pizza freuen», erklären die Restaurant-Inhaber ihr Konzept.

Party mit Limousine

In der Casa Loca kann der Gast nicht nur gut essen, am Wochenende ist sie besonders als Party-Lokalität gefragt. Jedes Wochenende ziehen Live-Musik, DJs und verschiedene Events ein feierfreudiges Publikum an. Juana Cruz führt aus: «Für Firmenanlässe, Geburtstagsfeiern oder Polterabende kann man das Lokal auch buchen. Wir kümmern uns um alles.» Sie freue sich besonders auf die wärmeren Monate. «Im Sommer ist im Restaurant einfach mehr los», findet die Inhaberin. «Ein Event ist die Terrassenöffnung im Mai.» Dafür sei dann auf jeden Fall ein Spezialangebot geplant.

Ein ganz besonderes Highlight hat die Casa Loca auch noch im Programm: einen Stretch-Limousinen-Service. Luigi Iuliano ist überzeugt: «Der wird sehr gut angenommen. Damit wir das koordinieren können, ist eine Reservation unbedingt erforderlich. Wir nehmen bis zu acht Personen pro Limo mit.» Mehr Details finden Interessierte auf der neuen Website des Lokals: www.casalocabar.ch.

Abschliessend haben Cruz und Iuliano noch ein Anliegen: «Die Casa Loca ist mehr als nur eine Party-Location. Bei uns im Industriegebiet kann man auch gut essen.»