«Das sieht ja fast alles noch gleich aus wie vorher.» – Das Mädchen, das sich kurz nach der Wiedereröffnung am frühen Samstagmorgen in der sanierten Wohler Badi umschaute, hatte offenbar mehr erwartet. Vater erklärte: «Weisst Du, die Badi ist nicht neu gebaut worden, sondern saniert. Du kannst Dir jetzt im schadhaften Belag der Becken nicht mehr die Füsse aufschürfen und auch sonst sind ganz viele Sachen gemacht worden, die man nicht unbedingt sieht. So hat man zum Beispiel die ganzen technischen Anlagen auf den neuesten Stand gebracht.» Die Tochter war zufrieden mit der Antwort und machte sich auf zur nigelnagelneuen Rutschbahn, die – das war am Eröffnungsmorgen unschwer festzustellen – in der Badi Wohlen der ganz grosse Renner werden wird.