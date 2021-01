«Die Angehörigen entwickeln tolle Ideen»: Diese Pfarrerin erklärt, wie man in Corona-Zeiten Abschied nimmt

Sie entwickeln richtig tolle Ideen. Wir führten kürzlich eine Trauerfeier durch, an der Verwandte von etwas weiter weg teilnahmen. Die Angehörigen haben am Schluss der Feier allen Gästen einen Lunchsack mit auf den Weg gegeben.

Dennoch fehlt doch etwas, wenn man nach der Trauerfeier nicht gemeinsam isst. Gibt es Alternativen?

Ja, das gemeinsame Essen und das Zusammensein sind der Inbegriff von Gemeinschaft. Oft stehen die Gäste der Trauerfeier mit Abstand draussen noch zusammen. Aber das ist kein Ersatz für ein gemeinsames Essen oder einen Apéro. Für uns ist das frustrierend.

Auch das Kondolieren am Grab ist nicht mehr möglich.

Den Trend, Trauerfeiern individuell zu gestalten, gibt es schon länger. Dazu gehört auch, dass sich die Trauernden wünschen, dass am Grab nicht kondoliert wird. Dabei ist das enorm wichtig, die Menschen möchten auf diese Weise ihr Mitgefühl ausdrücken. Ich verbringe seit Jahren meine Ferien in Irland. Dort sind Beerdigungen ein Happening. Am Lokalradio wird täglich gemeldet, wer gestorben ist, wo er aufgebahrt wird und wann die Beerdigung stattfindet. Das ist ein Ritual. Jedes Ritual gibt Sicherheit. Das fällt nun weg. Corona spielt der Tendenz, die Trauerfeiern möglichst klein zu halten, leider in die Hände.

Es gibt Kirchgemeinden, welche Gottesdienste und Abdankungen streamen.

Auch das haben wir schon gemacht. Ich hielt in der einen Abdankungsgottesdienst und ein Familienmitglied hat das per Handy zu Angehörigen nach Asien gestreamt. Wenn wir unsere Sonntagsgottesdienste streamen, gibt es einen schönen Nebeneffekt: Wir blenden die Liedtexte ein. So nimmt man den Text eines Liedes ganz anders wahr.