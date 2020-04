Die Altpapierstapel wachsen: Vereine dürfen derzeit keine Papiersammlungen durchführen

Draussen lauert das Coronavirus, drinnen stapelt sich das Altpapier mit den Artikeln darüber. Die Gemeinden gehen unterschiedlich mit den Altpapiersammlungen um, die in normalen Zeiten oft von Vereinen oder Schulen durchgeführt werden.

Beispiel Wohlen: Die Altpapiersammlungen werden hier normalerweise durch die Jungwacht/Blauring, Pfadi und den HC Wohlen Freiamt organisiert und durchgeführt. Mit den aktuellen Bestimmungen geht dies nicht mehr, die letzte Papiersammlung vom 4. April fiel deshalb aus. Das wurde zwar entsprechend der Öffentlichkeit mitgeteilt, trotzdem wurde viel Papier und Karton bereitgestellt, wie Caroline Wiederkehr, Leiterin Stabsdienste, festhält.

Für einige Tage gehörte Altpapier und Karton zum Strassenbild von Wohlen, bis jeder begriffen hatte, dass die Ware tatsächlich nicht abgeholt wird. Am Samstag, 25. April, ist es aber tatsächlich soweit. Die Gemeinde Wohlen konnte, zusammen mit der Koch Fuhrhalterei AG und der Römer AG, eine Lösung organisieren: Papier und Karton werden dann mit Kehrichtfahrzeugen eingesammelt.

Kehrichtabfuhr, Container oder doch durch Vereine

Auch am 25. April findet die Papiersammlung in Arni statt. Sie wird allerdings aufgrund der aktuellen Situation nicht vom Turnverein Arni, sondern mittels Presswagen durch die Firma Voegtlin-Meyer, durchgeführt.

Die Papier- und Kartonsammlungen in Bremgarten am 28. März und in Hermetschwil-Staffeln am 2. April wurden abgesagt. Die nächste Sammlung in Bremgarten ist am 9. Mai geplant. «Wir werden die neuen Bestimmungen und Entscheidungen des Bundes abwarten und dann entsprechende Massnahmen treffen», hält Walter Beer, Sachbearbeiter Tiefbau, fest.

Diese könnten eine mögliche Durchführung durch den Verein mit Einhaltung der Vorgaben des Bundes sein (mehrere Fahrzeuge und Kleingruppen mit maximal fünf Personen mit jeweils zwei Metern Abstand, Schutzmasken) oder die Bereitstellung der Container an den üblichen Plätzen für eine längere Zeit, wo die Bewohner die Bündel selbstständig einwerfen können. Eine weitere Alternative ist aber auch die Einsammlung durch das Kehrichtabfuhrunternehmen.

Auch Muri hat eine geplante Karton- und Papiersammlung ersatzlos gestrichen, nämlich jene vom 9. Mai, die durch Jungwacht und Blauring hätte ausgeführt werden sollen. Daniela Stammler, Abteilung Bau und Planung, macht aber darauf aufmerksam, dass das Recycling-Paradies geöffnet hat. Das gilt auch für andere Entsorgungsstellen in der ganzen Region. Im Gegensatz zu verderblichem Abfall können Papier und Karton immerhin sorglos auch über längere Zeit im Keller gelagert werden.