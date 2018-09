Eine erste Schadensschätzung der Aargauer Gebäudeversicherung ging von 200 000 Franken aus. Jetzt wird klar, die Summe muss auf 270 000 bis 300 000 Franken erhöht werden, wie Generalsekretärin Christina Troglia am Mittwoch auf Anfrage erklärte.

Am Sonntag war in einer Sammeltiefgarage im Wohler Ortsteil Anglikon in einem Auto ein Feuer ausgebrochen. Dieses griff auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Kantonspolizei geht von einem technischen Fehler an der Elektronik des Autos als Brandursache aus, die Abklärungen laufen. Am Gebäude an der Raimattstrasse entstand grosser Schaden.