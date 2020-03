Diagnose ADHS: «Ritalin gibt mir so viel Lebensqualität» – ein Aargauer Betroffener will mit seinem Buch aufklären

Das änderte sich fast sein ganzes Leben lang nicht. Dass er heute eine «innere Ruhe» spüren kann, verdankt er vor allem einem: Ritalin. «Ich weiss, dass ich mit dieser Aussage anecke, dass viele wütend sein werden darüber. Aber es gibt mir so viel Lebensqualität, dass ich finde, die Öffentlichkeit soll aufhören, Ritalin generell zu verteufeln. In meinem Buch möchte ich jenen eine Stimme geben, die heimlich Ritalin nehmen müssen und sich dafür schämen.» So heisst sein Buch «Warum zum Teufel Ritalin?» – ein Titel, der ironisch gemeint ist, der fragt, warum Ritalin verteufelt wird, wenn es so viel Gutes bewirken kann.

Stephan Rey sitzt im Auto und nervt sich nicht. Gemütlich fährt er zum Interviewtermin nach Wohlen. Ein anderer Automobilist nimmt ihm den Vortritt. Rey zuckt die Schultern und biegt hinter jenem Auto in die Strasse ein. Das sind im Grunde ganz alltägliche Situationen. Nicht aber für Stephan Rey. «Fast mein ganzes Leben lang habe ich mich über alles aufgeregt, konnte kaum Auto fahren, ohne zu schimpfen und zu gestikulieren. Es ist für mich so schön zu merken, dass ich das heute nicht mehr muss», erzählt der 51-Jährige mit einem breiten Lächeln. Stephan Rey hat das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Erst 2014 wurde dieses vererb- und unheilbare Syndrom bei ihm diagnostiziert. Gezeigt hatte es sich aber schon, seit er im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern vom kleinen Freiämter Dörfchen in ein grösseres Dorf im Freiamt zügelte, wo er immer das Gefühl hatte, einfach nicht rein zu passen.

Die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS erklärt das Syndrom so: «Seit über 30 Jahren wird in den USA unter dem Begriff die obligat im Kindesalter beginnende häufige Verhaltens- und Lernstörung verstanden, die der Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann bereits im 19. Jahrhundert im berühmten ‹Struwwelpeter› in all seinen typischen Erscheinungsformen beschrieben hat.»

Auch Rey selbst hat nach seiner Diagnose versucht, durch verschiedene andere Therapieformen das Medikament zu umgehen. Doch nach zwei, drei Jahren, in denen er keine Besserung spürte, beschloss er, dem oft verteufelten Wirkstoffkomplex eine Chance zu geben. «Die Verbesserung, die bei mir sofort und glücklicherweise fast ohne Nebenwirkungen aufgetreten ist, war unglaublich», erinnert er sich. «Ich hatte bis dahin gar nicht gewusst, was innere Ruhe ist. Ich habe in meinem Leben vor Ritalin vielleicht eine Handvoll Bücher gelesen, weil ich meist sofort wieder vergass, was ich gelesen hatte. Seither verschlinge ich Bücher nur so, werde kaum mehr ausfällig, kann in meinem Beruf viel ruhiger und konzentrierter arbeiten und bin glücklich dabei.» Wichtig ist ihm, zu sagen, dass er sich dadurch nicht gedämpft und ruhiggestellt fühlt, sondern genauso aktiv denken kann, sich jedoch einfach weniger gehetzt fühlt.

Biografie kombiniert mit Spezialisteninterview

Ganz deutlich merkte Rey das, als er 2018 erstmals eine geführte Busreise durch die USA antrat. «Ich war schon sehr viel auf Reisen. Ein Jahr war ich mit dem Rucksack in Südamerika, ein Jahr in Indonesien und Indien, zwei Jahre in Russland, China und Indochina. Aber nach sechs, sieben Tagen reiste ich immer weiter, ich hielt es nie lange an einem Ort aus. Das Schlimmste waren die Busreisen dazwischen. Mehrere Stunden still zu sitzen, war eine Qual.» Doch was er in den USA erlebte, war eine Offenbarung: «Ich weiss noch, wie ich stundenlang im Bus durch Arizona sass, die unglaubliche Landschaft betrachtete und mich einfach wohlfühlte. Da habe ich erneut festgestellt, was es heisst, innere Ruhe zu fühlen.»