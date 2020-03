Desinfektionsmitteln werden gestohlen – so reagiert das Spital Muri

Desinfektionsmittel gibt es im Moment weder in der Apotheke noch beim Grossverteiler. Aber an einschlägigen Orten wie im Spital oder in Alters- und Pflegeheimen ist Sterilium bei jedem Eingang, auf jedem WC. Dort wird es manchmal gestohlen. «Auch im Spital Muri haben wir in den letzten Wochen einen ‹Schwund› beobachtet», stellt Martina Elisabeth Wagner, Leiterin Unternehmenskommunikation im Spital Muri, fest. Die Lagerhaltung und Verteilung der Desinfektionsmittel wurden deshalb so angepasst, dass die Bestände besser geschützt sind. Die Mitarbeitenden sind entsprechend sensibilisiert worden.

Auch ist es bereits zu Abfüllungen von Desinfektionsmitteln von den im Spital aufgestellten Flaschen in private kleine Flaschen gekommen. «Deswegen wurden die Stationen und Behälter zur Händedesinfektion in frequentierte Bereiche gestellt, wo Abfüllungen nicht unbeobachtet durchgeführt werden können», führt Wagner weiter aus.

Nein, sagt Thomas Wernli, Direktor der Pflegi Muri. Bis jetzt seien keine Desinfektionsmittel gestohlen worden. «Wir geben das Material kontrolliert auf die Abteilungen ab und haben in einem Newsletter die Mitarbeitenden auch darauf aufmerksam gemacht, kein Desinfektionsmittel mitzunehmen. Zu Hause braucht man es ja nicht.» Auch können Pflegi-Besucher bei den Spendern kein Mittel in mitgebrachte Fläschchen abfüllen. «Wir haben elektronische Spender, das würde Stunden dauern, ein eigenes Fläschchen abzufüllen», erklärt Wernli.

Diebstahl in Hüssers Baustellen-WC

Aber auch an eher überraschenden Orten wird derzeit Desinfektionsmittel gestohlen. «In unseren Baustellen-WC gibt’s Desinfektionsmittel», erzählt Manuela Forlin, Mitglied der Geschäftsleitung der Hüsser WC-Vermietung in Bremgarten. «Wir finden es gut, wenn die Arbeiter sie vermehrt benützen. Doch letztens wurden uns solche Behälter direkt aus den WC-Kabinen gestohlen.»