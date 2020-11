Der Zirkusdirektor ist zuversichtlich: «Der Circus Monti tritt sicher wieder auf»

«Wir hätten Arbeit für das ganze Jahr gehabt», sagt Johannes Muntwyler. Der Direktor des Circus Monti sitzt in der Küche des Winterquartiers in Wohlen und trinkt Kaffee. Es ist still in dem Gebäude an der Wilstrasse 71. Dabei wäre jetzt die wohl hektischste Zeit des Jahres: Der Circus Monti wäre noch auf Tournee und käme bald heim, das Varieté würde Premiere feiern und die Zelte der Monti-Zeltvermietung würden von Veranstaltern in der Schweiz und im nahen Ausland noch rege benützt.

Doch jetzt stehen die Lastwagenanhänger, mit denen die grossen Zelte transportiert werden, in Reih und Glied auf dem Hof des Winterquartiers. Alle Zelte sind in der Lagerhalle gestapelt. Die Bühne im Varieté ist leer, die hübschen neuen Garderoben für die Artisten sind verwaist. Und selbst in den Werkstätten passiert nur selten etwas. Es ist ein trauriger Anblick im sonst so lebhaften Zirkus. «Alle 23 Mitarbeiter haben Kurzarbeit», erklärt der Monti-Direktor.

Zirkusdirektor Johannes Muntwyler im Interview: