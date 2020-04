Der Wochenmarkt findet während Corona weiter statt – der Einkauf braucht aber Geduld

In vielen grösseren Aargauer Zentren steht das gewohnte Marktleben derzeit still. Ob in Bremgarten, Lenzburg, Aarau, Baden oder Zofingen – überall fallen die traditionellen Wochenmärkte wegen der Corona-Pandemie noch bis mindestens 26. April aus. Eine rare Ausnahme stellt der Wochenmarkt auf dem Kirchenplatz in Wohlen jeden Donnerstag dar. Dort verkauft seit vielen Jahren nur noch der Sonnhaldenhof der Familie Kuhn aus Wohlen seine Produkte. Dass er der einzige Stand ist, kommt ihm nun in dieser Situation als Vorteil entgegen.

Die Gemeinde Wohlen bestätigt auf Anfrage, dass laut bundesrätlicher Verordnung ein einzelner Lebensmittelmarktstand den Lebensmittelläden gleichgestellt ist und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften betrieben werden darf.

Im Einbahnverkehr dem Marktstand entlang

Die Umsetzung der Schutzmassnahmen klappt dank der guten Platzverhältnisse auf dem Kirchenplatz tadellos. Landwirt Florian Kuhn sagt: «Die Kundschaft bewegt sich nun im Einbahnverkehr dem Stand entlang.» Der Einkaufsbereich ist mit Absperrband klar markiert und am Eingang steht ein Tischchen mit Desinfektionsmittel. Der Kassenbereich mit zwei Kassen ist neu separat am Ende des Standes eingerichtet. Schritt um Schritt rückt die Schlange der Kunden vorwärts, immer mit dem nötigen Abstand zur vorderen Person. «Der Zeitaufwand für die Kunden ist dadurch grösser als sonst üblich», bemerkt Kuhn.