Der Verein für Jugend und Freizeit (VJF) ist längst nicht mehr der kleine Verein für Jugendliche, als der er vor 26 Jahren gestartet hat. Mit 16 Projekten in verschiedenen Gemeinden von Affoltern am Albis und Sins über Maiengrün und Birrwil bis Safenwil und Lostorf hat er seine Grenzen immer weiter ausgedehnt und damit seine Philosophie der offenen Jugendarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus verbreitet. Und seine Zielgruppe sind auch längst nicht mehr nur die Jugendlichen, sondern zudem Gemeinden, Flüchtlinge, Neuzuzüger, Freiwillige jeden Alters.

Da war es an der Zeit, dies auch optisch nach aussen zu tragen. Die auffälligste Änderung ist das neue Logo, das nicht länger ein Graffiti auf einer stilisierten Backsteinwand darstellt, sondern ein modernes und doch schwungvolles Logo mit dem Slogan «Kinder- und Jugendarbeit – Integrationsangebote – Gemeinwesenarbeit». Jetzt wird von Weitem sichtbar, was der VJF heute alles leistet. Er ist professioneller geworden, und das, obwohl er seine Jugendlichkeit und seine Philosophie kein bisschen verloren hat. Das zeigt auch die neue Strategie, besonders aber all die Projekte in den Gemeinden, die einerseits immer gefragter, andererseits immer vielseitiger werden.

Sehr offen für Projekte

Strategisch hat der Verein seine Ziele 2016 neu formuliert. «Bisher haben wir genau dieselbe Philosophie gelebt, sie jedoch nie schriftlich festgehalten», sagt Geschäftsführer Arsène Perroud. Vorstandspräsident Alex Meyer ergänzt: «Nachdem nun die Projekte etabliert sind und nicht mehr so viele dazukommen, war es an der Zeit, an der Organisationsstruktur zu arbeiten und sie zu erneuern.» Ausformuliert heisst diese gelebte Philosophie, dass sich der VJF auf vier Bereiche konzentriert, wie es das neue Logo schon sagt: Kinder- und Jugendförderung, Integrationsangebote, Gemeinwesenarbeit und Weiteres. Zu Letzterem sagt Perroud: «Wir sind sehr offen, wenn auch Projekte kommen, die nicht in eine der oberen Kategorien passen, das wollten wir festhalten.»

Nach wie vor bleibe die Kinder- und Jugendförderung die erklärte Hauptaufgabe des Vereins. «Aber die Gemeinden kommen immer häufiger mit anderen Themen auf uns zu, für die sonst niemand zuständig ist. Da bieten wir gerne Hand», so der Geschäftsführer. Eine der grössten Neuerungen ist in der Integrationsarbeit entstanden: «Neben der etablierten Toolbox haben wir die regionale Koordination der Freiwilligenarbeit im Flüchtlingswesen übernommen und aufgebaut. Das ist ein ganz wichtiger Posten, der mit verschiedenen Projekten schon sehr gut läuft», ist die stellvertretende Geschäftsführerin Karin Stoll glücklich. Und da die Integrationsarbeit durch die Flüchtlinge derzeit immer wichtiger wird, ist nun auch Katharina Stäger, die die fachliche Leitung des Bereichs innehat, in die Geschäftsleitung aufgenommen worden. Meyer fasst zusammen: «Auch im Bereich IT haben wir aufgerüstet. Mit all dem haben ein sehr strenges, aber sehr gutes Jahr hinter uns.»