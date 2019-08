Die Gemeindeversammlung hatte das Projekt bewilligt, die Baubewilligung war erteilt und der neue Kunstrasen bestellt. Doch irgendwie wurde die für die Sportplatz-Sanierung in Villmergen verantwortliche Baukommission ein schales Gefühl nicht los: „Die aktuellen Diskussionen um die Auswirkungen von Mikroplastik in unseren Gewässern hat uns nicht kalt gelassen. Vor allem auch, weil die Sportanlage Badmatte unmittelbar an zwei Bäche grenzt. Als uns dann eine Einwohnerin in einem freundlichen Brief noch konkret darum gebeten hat, die Problematik der Kunststoffgranulat-Hinterfüllung im geplanten Kunstrasen noch einmal zu hinterfragen, haben wir gehandelt“, erklärt Kommissionspräsident und Gemeinderat Renato Sanvido.

Man habe sich schon in der Planungsphase sehr seriös mit dem Thema auseinandergesetzt, damals aber keine umsetzbare Alternative für das Kunststoffgranulat gefunden: „Bei unseren erneuten Recherchen, an der sich alle Kommissionsmitglieder intensiv beteiligt haben, sind wir dann plötzlich auf die Variante Kork gestossen“, sagt Sanvido weiter.

Dafür, dass die Kommission diese nicht schon früher entdeckt hat, gibt es eine einfache Erklärung: Korkgranulat war in der Deutschschweiz bisher kein Thema, weil es bis vor kurzem keinen Anbieter dafür gegeben hat. In der welschen Schweiz hingegen ist die umweltfreundliche Alternative zum Kunststoffgranulat mittlerweile bereits in rund 40 Kunstrasenplätzen verbaut worden.