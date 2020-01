Der Tag nach dem Unglück: Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht

Es ist still auf dem Flugplatz Buttwil, keine 24 Stunden nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges bei einem Waldstück bei Schongau, bei dem ein 78-jährige Schweizer Pilot ums Leben kam. Im Restaurant «The Hangar» trinkt niemand Kaffee, die Vertreter der Flugschule Eichenberger AG sind anwesend, aber nicht bereit, eine Stellungnahme abzugeben.

Ein einzelnes Flugzeug hebt ab, wie am Vortag die Unglücksmaschine, die kurz nach dem Start verunglückte. Die Absturzursache wird gegenwärtig von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) und die Staatsanwaltschaft Emmen untersucht.

Die zweisitzige Cessna hob am Dienstag, etwa um 15.10 Uhr, vom Flugplatz Buttwil ab. Wenige Minuten später stürzte sie im Gebiet Rüedikerwald, nahe der Grenze zum Kanton Aargau, auf Schongauer Gebiet ab. Die Rettungskräfte konnten den Piloten nur noch tot bergen.

Die Feuerwehr rückte aus, weil ein Teil des Flugzeugwracks gemäss Angaben der Luzerner Polizei in Brand geriet. Die Unfallstelle im Wald wurde grossräumig abgesperrt, der Leichnam des Verstorbenen noch am Dienstagabend geborgen. Gestern wurden die Wrackteile abtransportiert. Die Untersuchungsbehörden ordneten eine Obduktion der Leiche am Institut für Rechtsmedizin an.