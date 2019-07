Elisabeth Seiler hat in der «Sonne» viel erlebt. So hat sie den Besuch von Fürst Albert aus Monaco in guter Erinnerung. «Ich habe mich mit meinem Englisch abgemüht, dabei spricht er fliessend Deutsch», erzählt sie lachend. Nicht alles lief immer so wie erwartet: «Mein bester Küchenchef – er hatte sowohl die Küche als auch die Zahlen immer im Griff – kam eines Tages zu mir und verkündete: Frau Seiler, ich werde kein Fleisch mehr kochen – ich bin jetzt Vegetarier.»

Auch an einen holländischen Geschäftsmann erinnert sich Elisabeth Seiler noch gut. «Eines Tages ist er von einem Ausflug aus Zürich zurückgekommen, und berichtete mir staunend, dass er gesehen habe, wie am Paradeplatz Goldbarren aus der Bank in einen Van verladen wurden – ohne Polizeischutz.»

An die Frau ebenjenes Holländers erinnert sich Seiler aus einem anderen Grund: Die habe im Calida-Shop in der Marktgasse jeweils für die ganze Familie Unterwäsche gekauft – weil es zu Hause keine so gute Qualität gebe.

Es gab aber auch bewegende Momente. Etwa am 11. September 2001, als die Terroranschläge die USA erschütterten. «Wir hatten Gäste von Sulzer Metco aus New Jersey im Haus. Sie kamen gerade zum Abendessen zurück», sagt Seiler. «Im Restaurant lief der Fernseher und alle standen sie da, sahen, was sich zu Hause abspielt. Keiner sagte ein Wort und keiner konnte mehr etwas essen.»

Der Abschied von «ihrer Sonne» falle ihr nicht leicht, sagt Seiler, obwohl sie wisse, dass sie das Haus in gute Hände übergebe. «Das Gastgewerbe ist etwas, das man nur mit viel Herzblut richtig betreiben kann, es braucht Passion, Leidenschaft», erzählt sie. An ihrem 70. Geburtstag habe sie sich aus dem Geschäft zurückgezogen. «Es war eine gute Zeit in der ‹Sonne›, mit vielen Begegnungen und Geschichten.»