Der Schüürball fällt dem Corona-Virus zum Opfer – doch eine Welle der Solidarität rettet den Sumpfern das Wochenende

Bereits am Dienstag begannen die Arbeiten für den Schüürball. Für die Fasnachts-Party wurden ein Zelt, eine Drehbühne, verschiedene Bars und Unmengen an Dekoration aufgestellt. Schliesslich sollte die Turnhalle auch aussehen wie eine «Schüür». Dafür krampften die über 50 Mitglieder der Guggenmusik Sumpfer-Stilzli und Helfer anderer Vereinen die ganze Woche. Bis am Freitag gemeinsam mit den Behörden entschieden wurde, dass Kinderfasnacht, Knackerball und Schüürball abgesagt werden müssen – der Corona-Virus hatte den Fasnächtlern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Enttäuschung war riesig. Einerseits bei den Gästen, die zum Teil auf Facebook monierten, man hätte doch den Schüürball auch mit 1000 Gästen durchführen können. Doch alleine mit Guggenmusiken und Helfern sind um die 850 Personen im Einsatz. Undenkbar, den Einlass nach 150 Gästen zu schliessen. Die Absage war für die Sumpfer Stilzli selbst am bittersten. Sie mussten bereits am Freitag wieder einen Teil jenes Materials abräumen, das sie noch am Vorabend unter grosser Anstrengung herangeschafft hatten.