Klassik Kammermusikfestival in Muri: Der Saal möchte schon, doch der Solist kann nicht Im Kloster Muri besteht der neue Singisen Saal seine Feuertaufe. Der Pianist Fazil Say spielt zur Eröffnung unter seinen Möglichkeiten.

Pianist Fazil Say konnte am Eröffnungsabend des Kammermusikfestivals «Frühlingserwachen» nicht zur Gänze überzeugen. Marco Borggreve

Hier soll Grosses entstehen. Gar von einem Schnuppern an der «Champions League» träumt Renato Bizzotto, Künstlerischer Leiter des Festsaals, in seiner kurzen Rede. Schliesslich hat der Umbau gut 1.5 Millionen Franken gekostet. Mit einem hochwertigen Klavier von Steinway & Sons und einer Akustikdecke am Puls der Zeit will der Raum der Kammermusik in Muri ein neues Zuhause bieten. Hohe Erwartungen. Aber werden sie auch erfüllt?

Das Kammermusikfestival «Frühlingserwachen» lieferte am Wochenende erste Einblicke. Das Eintreten ist stimmungsvoll. Grosse Lichtringe an der Decke schaffen eine überraschende Moderne. Die Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Als das Konzert beginnt, wird der Flügel clever ausgeleuchtet. Sein langer Schatten spiegelt sich an der Wand. Intimität und Weite in einem. Trotz der Kleinheit des Raumes ist die Sicht etwas eingeschränkt.

Am Samstag spielte die herausragende Pianistin Claire Huangci in Muri. zvg/Jolanda Covo

Die Akustik bewegt sich auf hohem Niveau. Eine Spur trocken im Hall, sind dafür die Feinheiten des pianistischen Spiels umso besser zu verstehen. Die tiefen Lagen – es ist ein Flügel mit runden, doch markanten Bassregistern mit viel Farbe – klingen selbst in den lauten Stellen klar und voll. Dies, obwohl am Eröffnungsabend Fazil Say mit ausschweifendem Pedaleinsatz und hämmernden Attacken das Klavier teils an seine Grenzen bringt. Überzeugend sind die stillen Momente. Licht und präsent ziehen die Schattierungen bis in die hinterste Reihe. Nuancenreich und intim, einem reichen Fächer gleich.

Die Eigenkompositionen überzeugen

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Konzert wären also gegeben. Doch vermag der türkische Pianist Fazil Say diese nur bedingt zu füllen. Vergangene Woche bestritt er zwei Abende mit dem Luzerner Sinfonieorchester im KKL. Es waren stimmige Momente. In Muri hingegen erwischt er nicht seinen besten Abend. Gibt er zu viele Darbietungen? Forderte die stilistische Vielfalt zu grossen Übungsaufwand? Ganz zu Hause ist Fazil Say in seinen Eigenkompositionen «Yeni hayat sonatı» (Sonate für neues Leben) und «Black Earth», das er als Zugabe spielte. Hier mischt er jazzige Elemente mit repetitiven Rhythmen. Gedämpfte, geheimnisvolle Klänge aus dem Osten umschlingen die westliche Klassik. Auf donnernde Passagen folgen lichte Luftigkeiten.

Am Sonntag bewies das Duo Zéphyr, was der neune Singisen Saal für Violine und Harfe bietet. Jolanda Covo

Auch mit den «21e ordre du Quatrième livre de Pièces de Clavecin» von François Couperin setzt er einen schönen Auftakt. Natürlich ist schon hier viel Fazil Say drin. Facettenreich variiert er das Tempo, scheint teilweise fast frei zu improvisieren. Es ist eine verträumte, stimmige Interpretation. Den ersten Satz der «Mondscheinsonate» von Beethoven singt er innerlich lauschend. Schon hier mag die gesponnene Erzählung nicht recht greifen und beim finalen «Presto» stören knallende Akkorde und ein teils überhohes Tempo.

Ein grosses Fragezeichen hinterlässt die letzte Klaviersonate B-Dur von Franz Schubert: «Die schönste, die nach Beethoven geschrieben worden ist» – so damalige Kritiker – vermag an diesem Abend nicht zu glänzen. Die weltbekannte Anfangsmelodie ist ein Grummeln in der Tiefe. Viel Pedal und harte Akkorde im obersten Lautstärkenbereich stören den Fluss. Zusammen mit technischen Unsauberkeiten und einer nur abschnittweise aufscheinenden Linie wird Fazil Say diesem anspruchsvollen Werk nicht gerecht. Doch die Qualität des Saales lässt auf viele tolle Konzerte hoffen.