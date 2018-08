Anfang August hat der Reusspark sein neues Programm aus der Reihe «Kultur und Wissen» veröffentlicht. Es kam so gut an, dass mehrere Angebote schnell ausverkauft waren. Darunter ein Workshop mit dem Titel «Ingwer – mehr als nur eine Wurzel». Innerhalb weniger Tage gab es keine Plätze mehr. Aufgrund der grossen Nachfrage organisierte der Reusspark einen zweiten Kurs. «Auch dieser war in null Komma nichts ausverkauft», sagt Cynthia Luginbühl, die Kulturbeauftragte des Reussparks. Beide Termine bieten Platz für 16 bis 20 Teilnehmer. «Dieser Workshop passt herrlich zum Herbst, wenn es wieder kühler wird.» Denn in den Kursen werden eine wärmende Fusscreme und ein Ingwer-Sirup zur Stärkung für den Winter selber hergestellt.

Dies ist eine von zwei bis drei Aktivitäten in verschiedenen Themenbereichen, die das Pflege- und Betreuungszentrum an der Reuss in seinem Schaugewächshaus, das in Kooperation mit ProSpecieRara geführt wird, jährlich anbietet. Weitere Kurse sind beispielsweise ein Bewegungsworkshop für Gärtner oder ein Kurs für die Herstellung eines Kräuterpeelings.