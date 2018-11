Die Freude am Wissen hautnah erfahren

Wer schon immer einmal sehen wollte, was die Gymnasiasten an der Kanti den lieben langen Tag so alles lernen, der kann am Samstag, 3. November, ab 7.45 Uhr und während des ganzen Vormittags einen spannenden und unterhaltsamen Blick in den Betrieb an der Allmendstrasse 26 erhaschen (Programm: www.kanti-wohlen.ch). Sei es der Besuch in einer regulären Unterrichtslektion, seien es die Vorträge der Schulleitungsmitglieder zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten an der Kanti oder die diversen Veranstaltungen und Präsentationen der Fachschaften – dieser Vormittag wird zur Entdeckungsreise in eine Welt des Wissens und des Staunens. Einer der Erbauer der neuen Kanti, Architekt Daniel Krieg, erklärt zudem die Faszination, die von der Kanti, auch 30 Jahre nach deren Einweihung, noch immer ausgeht. (ian)