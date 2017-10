«Ich entscheide gerne und schnell», fasst Rüttimann seinen Führungsstil kurz. «Wir haben hier ein Tagesgeschäft, da kann man nicht lange werweissen. Auch im Militär hiess es einfach: Entscheid fällen und durchziehen.» Dem dynamischen Mittvierziger glaubt man, was er sagt. Seine Energie ist spürbar, und dennoch wirkt er ruhig und überlegt. Aus ihm spricht Erfahrung: «Ich bin seit zehn Jahren Gemeinderat. Da kommt es schon mal vor, dass einen jemand auf der Strasse anhaut und irgendein Problem gelöst haben will. Dann sage ich jeweils, sie sollen ein Foto machen, alles aufschreiben und dem Gemeinderat schicken. Bei aller Entscheidungsfreude ist ganz klar, es gibt keine Ad-hoc-Entscheidungen. Der Dienstweg muss eingehalten werden.»

Kein Dorfkönig

Auch als Gemeindeammann sei er immer noch Teil eines Gremiums, und das Kollegialitätsprinzip gelte es eisern durchzuziehen. «Ich will kein Dorfkönig werden. Klar, als Gemeindeammann muss man der Chef sein, muss sich vor Leute hinstellen, präsentieren und referieren können, aber ich gehöre nicht zu den Selbstverliebten, die sich selber immer in den Vordergrund rücken müssen.»

Die Zukunft Jonens sieht Rüttimann positiv: «Wir werden in den nächsten Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum haben», ist er überzeugt, «aber bei 2600 oder 2700 Einwohnern ist dann das Mass erreicht.»

Jonen gehört, als ländliche Gemeinde mit guter Verkehrsanbindung zu allen grösseren Zentren der Deutschschweiz, zu den beliebten Wohngemeinden im Mittelland. Darum ist es Rüttimanns erklärtes Ziel, die Neuzuzüger von Anfang an ins Dorfleben miteinzubeziehen.

«Dazu gibt es bei uns gute Angebote wie zum Beispiel den Familienclub», sagt der parteilose Dorfpolitiker. «Wir wollen als Dorf eine Einheit bleiben und nicht zu einem Schlafdorf werden.» Dabei zählt Rüttimann auf das rege Vereinsleben, das im Dorf für den Kitt unter den Einwohnern sorgt.

«Darum kommen auch viele hierher, weil unsere Gemeinde attraktiv ist, weil wir seit Jahren einen niedrigen Steuerfuss haben, eine gute, neue Kreisschule und tolle Feste. Aber für all das muss man sich halt auch engagieren.»

Die goldene Mitte

Nach seiner politischen Ausrichtung befragt, meint der Parteilose: «Wenn ich eine Partei wählen müsste, dann wäre das wohl die FDP. Mir entspricht die liberale Ausrichtung, die goldene Mitte. Meine Devise ist auch: leben und leben lassen.»

Als Parteisoldat würde er aber nicht taugen, sagt er weiter. Keiner im Gemeinderat gehöre einer Partei an. Das sei auch gut so, denn in der Gemeindepolitik gehe es um Personen, nicht um Parteien.

So sei ein perfekter Gemeindeammann auch einer, den die Leute kennen und wissen, wie er funktioniert. Dennoch sei das oberste Gebot, Kritik niemals persönlich zu nehmen: «Da geht es dann nicht um den Mann, es geht um die Sache. So belasten mich weder Beruf noch Politik. Es gab noch keine Nacht, in der ich nicht geschlafen hätte.»