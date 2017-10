Gut 31 Jahre lang arbeitete Alex Keck bei der Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden. 21 Jahre war er deren Verwalter, und insgesamt 42 Jahre blieb er der Raiffeisenbank treu. Jetzt übernimmt Reto Hübscher die Bank. Keck geht Ende Oktober frühzeitig in Pension.

«Ich freue mich extrem auf den neuen Lebensabschnitt. Reto Hübscher wird die Bank erfolgreich in die Zukunft führen», ist sich Keck sicher. «Er ist die ideale Besetzung für meine Nachfolge. Er kennt den Geschäftskreis, die Kunden, die Mitarbeitenden und ist bestens gerüstet.» Der Verwaltungsrat wiederum lobt Keck: «Zusammen mit seinem Team hat er die Bank mit Engagement und viel Herzblut umsichtig aufgebaut und äusserst erfolgreich geführt.»

Ausgewiesener Fachmann

Reto Hübscher, der neue Vorsitzende, freut sich auf die Herausforderung. Er ist 35-jährig, wohnhaft in Muri und bereits mehrere Jahre als Mitglied der Bankleitung mit der Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden vertraut. Schon seine Bankkarriere startete Reto Hübscher in Merenschwand, wo er der Bank, inklusive Lehre, knapp zehn Jahre treu blieb.

Als frischgebackener Bankfachmann mit eidgenössischem Fachausweis wechselte er für sechs Jahre zu einer der grössten Raiffeisenbanken in der Schweiz, wo er verschiedene Aufgaben wahrnahm und sich parallel zum Finanzplaner mit Eidgenössischem. Fachausweis weiterbildete.

Schliesslich kehrte Hübscher 2013 wieder nach Merenschwand zurück und nahm Einsitz in die Bankleitung. Um seine fachliche Ausbildung abzurunden, schloss er im Frühling 2017 den Master of Advanced Studies in Bankmanagement erfolgreich ab. Aufgrund seiner umfassenden Qualifikationen wählte ihn der Verwaltungsrat diesen Sommer einstimmig zum Vorsitzenden der Bankleitung und damit zum Nachfolger von Keck.

Digitale Herausforderungen

«Ich darf eine gut aufgestellte, professionelle Bank übernehmen und werde diese im Sinne der Raiffeisenkultur und der Raiffeisenwerte weiterführen», freut sich Hübscher auf seine kommende Aufgabe.

«Im Zuge der Digitalisierung kommen einige Herausforderungen auf die Bank zu. Die regionale Verankerung bleibt aber weiterhin wichtig und muss auch in Zukunft gelebt werden. So wollen wir mit den Filialen in Obfelden und Merenschwand die Kundennähe wahren und weiter wachsen. Nur mit einem topmotivierten und gut ausgebildeten Team, wie ich es weiterführen darf, ist dies überhaupt möglich». (az)