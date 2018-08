Mit einem Testspiel gegen die Reserven des FC Muri sind die Niederwiler vor geraumer Zeit in die Endphase der Vorbereitung gestartet. Dass das Freiämter Derby gegen die unterklassigen Gäste aus dem Klosterdorf mit 3:4 verloren ging, ist für Gino Saporito bestenfalls eine Randnotiz. «Nach den harten Trainings tat es allen gut, wieder einmal ein Spiel zu absolvieren», so der FCN-Erfolgstrainer, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert im Verein aktiv ist. Der 52-Jährige kann in der kommenden Spielzeit auf ein eingespieltes Team um Captain Martin Bräuer zählen. Alle Leistungsträger sind dem Verein treu geblieben. Um eine Liga höher eine gute Falle zu machen, wurde die Mannschaft punktuell verstärkt. So kehrt beispielsweise der frühere FCN-Junior Noah Schwegler (23) vom 2.-Liga-inter-Klub Schöftland ins Freiamt zurück, Damian Wüthrich kam vom 3.-Ligisten Seengen, Dives Ambrozzo von Villmergen (ebenfalls 3. Liga). Auf die Verpflichtung der beiden abwanderungswilligen Mellinger Akteure Mergim Gara und Christopher Prischl hat man indes dankend verzichtet.

Ralf Meier hat mit «seinem» FC Niederwil in den vergangenen Jahren einiges erlebt. In seinen bisher acht Jahren als Vereinspräsident ist die 1. Mannschaft dreimal auf- und einmal wieder abgestiegen (2013 in die 4. Liga). «Bei uns läuft immer etwas», meint der Vorstandsvorsitzende schmunzelnd. Das ist nicht gelogen: In den vergangenen Wochen wirbelten Meier und seine Kollegen in der Teppichetage, holten unter anderen die Neue Aargauer Bank als neuen Trikotsponsor ins Boot. Denn eine Stufe höher kostet der Fussball mehr Geld als bisher. «Aber nicht, was Sie jetzt denken», kontert Meier, «bei uns verdient auch weiterhin kein Spieler einen Franken.» Vielmehr steigen die Kosten für Schiedsrichter von bisher 80 Franken pro Partie auf das rund Vierfache. Das liegt daran, dass in der 3. Liga ein Ref entlöhnt werden musste, im Oberhaus sind es aber deren drei.

Los geht die 26 Partien umfassende Meisterschaft für die Freiämter am Freitag, um 20.15 Uhr. Als 3.-Liga-Meister kommt ihnen die Ehre zu, die Saison anlässlich des «Kick-off-Spiels» des Aargauischen Fussballverbands (AFV) beim grossen Aufstiegsfavoriten Lenzburg zu eröffnen, prominente Zaungäste und Apéro inklusive. FCN-Coach Saporito: «In dieser Partie haben wir nichts zu verlieren. Da sind wir der grosse Aussenseiter und können befreit aufspielen.» Und im besten Fall sogar für eine Überraschung sorgen.