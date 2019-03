Rund 2000 Ehen hat er geschieden, gegen 700 Streitfälle beurteilt und vieles mehr geleistet: Heute geht Benno Weber, geschäftsführender Präsident am Bezirksgericht Muri, in den Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau Hedi wird er schon bald mit ihrem hochseetauglichen Segelschiff «Allegra Mar» in die Ostsee stechen. «Ich freue mich sehr auf die neue Freiheit», sagte Weber an seinem Abschiedsapéro im Gerichtssaal Muri. Aber gleichzeitig werde er das wunderbare Team vermissen. «Ich bin sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit, dieses Team macht mir den Abgang nicht einfach».

Als Gerichtspräsident habe man für Führung und Administration kaum Zeit, sondern sei in erster Linie mit den Fällen beschäftigt. «Eine gute Kanzlei mit erfahrenen Leuten ist da unerlässlich. In Muri ist diesbezüglich ein unglaublicher Erfahrungsschatz vorhanden». Weber lobte die angenehme Zusammenarbeit mit den Anwälten: «Ich sah in ihnen nie Gegenspieler, sie sind ein Teil der ganzen Justiz, der wichtig ist.» Ebenso freute er sich am guten Verhältnis mit Richtern, Staatsanwälten, Fachleuten von verschiedenen Institutionen und nicht zuletzt am Vertrauen der Bevölkerung, die ihn immer wieder gewählt hat. «Ich habe mir Mühe gegeben, die Arbeit gut zu machen».