Sobald der Güüggibueb, die kleine Statue beim Brunnen mitten in Villmergen, bunt angezogen ist, kann sie losgehen, die Fasnacht im Dorf. Es sind jeweils die 50-Jährigen, die für das fasnächtliche Gewand des kleinen Burschen zuständig sind. Dieses Jahr die 68er. «Füür und Flamme» ist ihr Motto. «Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Feuer anstecken können. Aber gleich in Flammen aufgehen tut ihr bitte nicht», begrüsste Thomas Tschumi, OK-Präsident der Güügger, den grossen Menschenauflauf, der sich am Mittwochabend vor dem Schmutzigen Donnerstag auf den Strassen rund um den Güüggibueb versammelt hatte.

Nach der Enthüllung des feurigen Kleids des Güüggibuebs kam der Wagen der 68er angefahren. Aus den Boxen drangen von «Fire!» bis «Füür u Flamme» alle möglichen Lieder, die auch nur im Entferntesten mit dem Thema zu tun hatten. Die 68er hatten gar eigens eine Choreografie dazu einstudiert.