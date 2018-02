Doch dann spielte die Gugge den Fahnenmarsch und – fasnächtlich verquer – wurde kein Stoff aufgezogen, sondern genau das Gegenteil passierte. Stück für Stück verlor der Güggibueb seine feurigen Kleider und steht nun bis zur Fasnacht 2019, wenn ihn der Jahrgang 1969 wieder neu umgarnt, so da, wie sein Bildhauer ihn erschuf.

Noch einmal stiessen die 68er-Gügger in ihre selbst geschnitzten Kuhhörner. Ein 43-faches Dü-dü-düüü trötete traurig durch die kalte Winternacht, und als dann auch noch «Time To Say Goodbye» aus den Boxen dröhnte, da gab es für die Jahrgänger kein Halten mehr. In einem grossen Kreis wiegten sie sich zu den wehmütigen Klängen und die eine oder andere Träne funkelte im Widerschein des Feuerwerks, das hinter dem nunmehr blossen Gügger in Villmergens Himmel schoss.