Der grosse Ford-Event bei der Garage Geissmann in Wohlen geht in die nächste Runde. Die Veranstaltung hat sich zu einem der grössten Schweizer Treffen von Ford-Fahrern und -Fans gemausert. Den Besucherinnen und Besuchern wird ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Neu können sie dieses Jahr in acht Kategorien ihre Lieblinge wählen. Eines der Highlights wird ein ganz besonders schöner Ford Capri RS 2600 sein, der anlässlich des 50-Jahre-Ford-Capri-Jubiläums präsentiert wird. Ein halbes Jahrhundert Automobilgeschichte ist Grund genug, gleich eine eigene Ford-Capri-Kategorie hinzuzufügen. Natürlich werden auch die aktuellsten Modelle wie der neue Ford Focus oder der kürzlich lancierte Mondeo Hybrid Station Wagon nicht fehlen.

Die Besucher dürfen ihr Können an einem einzeln angefertigten Fahrsimulator unter Beweis stellen, der in Sachen Realitätsnähe neue Massstäbe setzt und Rennfahrerherzen höherschlagen lässt. Die Ford-Autoversicherung lanciert einen grossen Wettbewerb, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Das Programm startet um 10 Uhr auf dem Areal der Ford- Garage Geissmann. Infos: www.geissmann-automobile.ch. (az)