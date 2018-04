Michèle Jörg Dittli aus Althäusern bietet dieses Jahr erstmals Kräuterwanderungen durchs Freiamt an, bei denen die gesammelten Wildpflanzen auch gemeinsam gekocht werden. Die AZ begleitet sie in einer Serie durch die Jahreszeiten und zeigt dabei Rezepte sowie Beispiele von Pflanzen, die derzeit im Wald, an Bächen und auf Wiesen geerntet werden können. Mehr Infos zu den Kräuterwanderungen unter www.passo-per-passo.ch