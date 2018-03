Es gibt in der Schweiz wohl kaum ein Verlagsprodukt, für das Gemeinden offiziell Werbung machen. Den Freiämter Kalender aus dem Hause Kasimir Meyer AG, Wohlen, konnte man jedoch sogar lange Zeit direkt auf Gemeindekanzleien kaufen; zumindest in einigen kleineren Dörfern in den Bezirken Bremgarten und Muri, in denen es keinen Kiosk gegeben hat.

Gestört hat sich daran niemand. Und auch nicht an den «Werbespots», die alljährlich in den offiziellen Mitteilungen der Gemeinden für das Produkt gemacht wurden. Noch im vergangenen Herbst war da vielenorts zu lesen: «Der neue Freiämter Kalender ist da.»

Während Jahrzehnten Kult

Der Freiämter Kalender war eben nicht irgendein Verlagsprodukt. Der Freiämter Kalender war Kult, und wer sich jeweils im Herbst einen ergattern wollte, musste sich sputen. Die Auflage war meist rasch ausverkauft.

Doch mit der Digitalisierung und der enormen Umwälzung im Informations- und Medienbereich hat sich auch das geändert. Von der Ausgabe 2001 wurden in der Kasimir Meyer AG 7700 Exemplare gedruckt, 2005 waren es noch 5900, fünf Jahre später noch 5000 und im letzten Herbst noch 3600.