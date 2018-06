Mit ihrem ersten Antrag zur vom Gemeinderat beantragten Erarbeitung eines Sicherheitsleitbildes und -konzepts für die Gemeindeliegenschaften, war die CVP-Fraktion noch mit 21:16 Stimmen unterlegen. Sie hatte Nichteintreten verlangt, was konkret bedeutet: Es gibt in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf.

So hatte Parteipräsident und Fraktionssprecher Harry Lütolf auch argumentiert: «Wir sehen die Notwendigkeit dieses Geschäfts nicht ein. In Wohlen ist alles im grünen Bereich und dennoch sollen wir nach Meinung des Gemeinderates über 100 000 Franken in ein Konzept investieren.» Was das für Folgen habe, liege auf der Hand, fuhr Lütolf weiter: «Da läuft ein Experte durch alle Liegenschaften der Gemeinde und am Schluss legt er ein Papier vor, auf dem 5000 sicherheitsrelevante Mängel aufgelistet sind, die wir dann für viel Geld beheben müssen.» Denn wenn man das dann nicht mache, malte Lütolf den Teufel an die Wand, könne das erst recht Folgen haben: «In einem Schadenfall liegt dann eine Mängelliste vor, auf die sich Versicherungen im Schadenfall berufen und uns haftbar machen können.»

«Diskussions-Verweigerung»

«Das ist Diskussionsverweigerung», entgegnete Gemeinderat Thomas Burkard. Es wäre falsch, auf ein solches Konzept zu verzichten. Der Gemeinderat sei in der Pflicht: «Es geht um Gesundheitsvorsorge und es geht um Arbeitssicherheit und Unfallverhütung. Dieser Problematik müssen wir uns als pflichtbewusster Arbeitgeber stellen. In den letzten Jahren ist in dieser Hinsicht nichts gemacht worden, es gibt erheblichen Nachholbedarf, wenn Wohlen seine Sicherheitsauflagen als Arbeitgeber erfüllen will.»

Burkards Partei, die Grünen, sahen das genauso und auch SP und GLP/EVP wandten sich gegen den Antrag der CVP. Auch die SVP war nicht dafür: «Wir wollen, dass über die Vorlage diskutiert wird», erklärte Peter Christen. Für den Antrag war hingegen die Fraktion FDP/Anglikon: «Der Gemeinderat will einmal mehr einen Rolls Royce, obwohl ein Golf genügen würde», sagte Thomas Hoffmann. Die Vorlage sei überrissen, ein Sicherheitskonzept könne deutlich billiger ausgearbeitet werden, allenfalls von internen Leuten, dafür seien nicht 119 000 Franken nötig,

Dann halt die Rückweisung

Der Rat wischte die Vorlage also nicht vom Tisch, sondern trat darauf ein. Zumindest ein bisschen, denn jetzt kam die CVP mit einem Rückweisungsantrag. Der Gemeinderat solle die Vorlage überarbeiten, eine günstigere Variante vorlegen und auch auf die ungefähren Folgekosten eingehen. Wieder waren Grüne, SP und GLP/EVP dagegen, FDP/Anglikon und jetzt auch die SVP aber dafür. Und diesmal reichte es mit 21:16 Stimmen. Der Gemeinderat muss die Vorlage jetzt entsprechend überarbeiten und vielleicht kommt die Gemeinde Wohlen dereinst doch noch zu einem – gesetzlich eigentlich vorgeschriebenen – Sicherheitskonzept.

Finanzlage einmal mehr Thema

Bei der Beratung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung war, wie nicht anders zu erwarten, die finanzielle Lage der Gemeinde einmal mehr das Thema. Zum Geschäftsbericht gab es kaum substanzielle Wortmeldungen, die Fraktionen lobten ihn unisono als gut gemacht, übersichtlich und aussagekräftig. Beim Geld schieden sich hingegen die (Partei-)Geister. Magdalena Küng (Grüne), meinte: «Wir müssen in Wohlen nicht nur auf die Ausgaben achten, sondern auch auf die Einnahmen.» Eine Sicht der Dinge, welche die SP teilt: «Wir haben in den letzten Jahren zu wenig investiert und deshalb jetzt grossen Nachholbedarf. Die bürgerliche Finanzpolitik ist allerdings nicht aufgegangen. Wir haben wichtige Projekte verschoben, damit der Steuerfuss tief geblieben ist und auch in die Wirtschaftsförderung zu wenig investiert.» Auch nach Meinung von GLP/EVP (Sprecher: Simon Sax) lebt Wohlen nicht auf zu grossem Fuss: «Wir sind am Aufräumen des grossen Nachholbedarfs.»

FDP/Anglikon und SVP sahen das selbstredend anders. Ihrer Meinung nach muss Wohlen den Gürtel noch enger schnallen, die Ausgaben auf das Notwendigste beschränken und auf wünschbare Projekte verzichten. Geschäftsbericht und Jahresrechnung wurden dennoch von allen Parteien einstimmig gutgeheissen.