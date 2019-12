Der Doppelmord von Wohlen machte fassungslos – und veränderte eine ganze Region

Keine Berichte, nur ein leerer Winterwald

Das Ehepaar Breitschmid war weit über Wohlen hinaus als tolerant und grosszügig bekannt und beliebt gewesen. Eine jahrelange familiäre Freundschaft hatte den Lokalredaktor mit den Breitschmids verbunden. Peter Breitschmid war zudem freier Mitarbeiter bei der Zeitung; am liebsten schrieb er über Kultur und Eishockey. Der letzte Text, den er kurz vor seinem Tod der Redaktion ablieferte, handelte von Max Frisch und der Sinnlosigkeit von Gewalt.

Die Berichterstattung über das brutale Verbrechen übernahmen die erfahrenen Reporterkollegen aus der Zentralredaktion; der Lokalredaktor und seine Kollegen konnten und wollten nicht schreiben. Die Seite, die für die Berichte über das gewöhnliche Alltagsleben im Freiamt vorgesehen war, blieb leer. Stattdessen war da nur ein Bild, das einen leeren Winterwald zeigte.

Und die Erklärung: «Wir sind fassungslos, wir sind bestürzt, sprachlos. Ein grausames Verbrechen ist geschehen. Unmöglich, daneben vom Ehrenkammerer und von der Villmerger Fasnacht zu berichten. Heute können, wollen wir nicht schreiben. Wir sind erschüttert und traurig.»

Es blieb das Entsetzen, die Trauer über den Verlust. Und die Erkenntnis, dass die Sicherheit, in der wir uns so gerne wiegen möchten, brüchig ist. Dass auch bei uns jederzeit alles passieren kann. Auch das Unvorstellbare.

Seither vergeht kein 11. Februar, an dem der Lokalredaktor sich nicht an den 11. Februar 1990 erinnert, als er kurz vor Mitternacht den Anruf erhielt, an der Rebbergstrasse in Wohlen sei etwas Furchtbares passiert.