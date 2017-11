«Wo man singt, da lass dich ruhig nieder», zitierte Stadtammann Raymond Tellenbach an der Verleihung des Förderpreises «Bremgarter Leu» Johann Gottfried Seume. Passender hätte der Einstieg in den Abend zusammen mit der musikalischen Eröffnung, die die Preisträgerin gleich selber vollzog, nicht sein können. Denn die Gewinnerin, die Chorleiterin Heinrika Rimann, widmet sich mit Herzblut dem Singen und der Musik und bereichert mit ihrer Bremgarter Kantorei das kulturelle Leben der Stadt erheblich.

Seit 2006 vergibt die Ortsbürgergemeinde den bronzenen Löwen und die Preissumme von 10 000 Franken an Personen oder Institutionen, die sich besonders stark in der Stadt engagieren.

Seit sie sich vor zehn Jahren dazu entschied, eine Chorschule zu realisieren, hat Rimann vieles erreicht. So tragen sie und der Chor mit der Tradition «Umesinge» in der Adventszeit ein Licht ins Herzen der Menschen oder verschönern Stadtanlässe mit ihren Auftritten. Auch Schulleiter Guido Wirth ist begeistert. In seiner Laudatio erzählte er von der eindrücklichen Eröffnung des Jugendfestes 2012 als rund 1100 Schüler Rimanns Lied über Bremgarten gesungen haben. In den Zeilen sei zu spüren, wie stark sich die Chorleiterin mit der Stadt verbunden fühle. «Sobald es sich um Musik dreht, funktionierst du nicht mit ganzen oder halben, sondern mit Achteln, Sechzehntel und Triolen, kurz: du läufst zur Hochform auf», lachte Wirth.

Ein Zeichen des Respekts

Stadtammann Raymond Tellenbach wurde in seiner Rede sogar etwas melancholisch. «Ich erinnere mich noch, als meine Tochter in der Kantorei mit gesungen hat und weiss, wie wunderbar die Momente sind.» Die Ortsbürgergemeinde zeigt mit dem Preis ihren Respekt vor Rimanns Arbeit, was für sie eine grosse Ehre ist. In ihrer Danksagung gab Rimann einen kleinen Einblick in die Welt der Kantorei. Diese präsentierte den Zuschauern Stücke aus dem Repertoire und brachte auch das Publikum zum Singen.

Beim Apéro wurde die Gewinnerin mit Gratulationen überhäuft. Auch ehemalige Mitglieder der Kantorei fanden den Weg ins Casino um ihr mitzuteilen, wie stolz sie auf ihre Leistung sind. Das Funkeln in ihren Augen zeigte auch, wie viel ihr die Anerkennung bedeutet. «Das Preisgeld wird ganz für die Weiterentwicklung der Institution eingesetzt. Damit werden einige Träume in Erfüllung gehen», erzählt Rimann stolz. Welche Träume das sein werden, möchte sie jedoch noch nicht verraten.