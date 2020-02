Der Blick auf Elche weckt auch die Langschläfer des Kanti-Chors auf

Mittwoch, 5. Februar: Ausflug in die UNESCO-Stadt Røros

Wie bereits am Tag zuvor war der Treffpunkt um 8.50 Uhr vereinbart, eine Uhrzeit, die man eigentlich nicht mehr zur frühen Stunde zählt. Doch in Angesicht der gestrigen Aktivitäten, die bei den meisten bis in die späte Nacht dauerten, sah man doch auch das eine oder andere müde Gesicht. Während deshalb einige die 60 Kilometer Carfahrt in die UNESCO-Stadt Røros für ein kurzes Schläfchen nutzten, tauschten sich andere angeregt über Erlebtes aus. Doch spätestens als einige, mehrheitlich weibliche Carpassagiere begeistert aufschrien und unser Chorleiter nach dem Mikrofon griff, dürften auch die letzten Langschläfer aufgewacht sein. Grund dafür waren im Wald gesichtete Elche, welche für einige bereits das Highlight des Tages waren.

In der Hoffnung, weitere Elche zu sehen, widmeten viele ihre Aufmerksamkeit der vorbeiziehenden Landschaft, wobei hoffentlich allen aufgefallen ist, wie traumhaft schön die verschneite Gegend doch ist. Mit dieser aussergewöhnlichen Kulisse auf der anderen Seite der Fensterscheibe sangen wir die ersten Töne des Tages. Der Winterzauber schien tatsächlich zu wirken, da wir das Einsingen trotz der schwierigen Akustik im zweistöckigen Car gut bewältigten.

Schon kurz nach unserer Ankunft in Røros fand unser Auftritt an der Berufsmesse statt. Lediglich die Begrenzung der Zeit dieses Auftritts durch die Organisatoren, was zu einer verkürzten Fassung unseres Konzertes führte, hinterliess bei uns Chormitgliedern eine leicht negative Impression. Doch ansonsten schienen alle, inklusive Chorleiter, zufrieden zu sein, auch die Freude am Singen war deutlich zu spüren.

Ausreichend Zeit hatten wir aber für das Durchschlendern der vielen Stände, welche von den zahlreichen Jungunternehmen zur Präsentation ihrer Produkte genutzt wurde. So konnte man auch hie und da etwas zu Essen kaufen oder probieren, etwa von einem Roboter, welcher selbständig das Waffeleisen bedient, so wie man es sich immer zu Hause wünscht. Einige nutzten auch die Zeit, um Røros an der frischen Luft zu erkunden, wobei wir dies später als auch ganzer Chor taten.

Nach einem kurzen Marsch durch Røros, vorbei an den typisch norwegischen Häusern, gelangten wir zur Kirche, wo wir eine spannende Führung hatten. Diese wurde im Museum fortgeführt, wobei wir viel über die Geschichte von Røros erfuhren: Von Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre wurde hier Kupfer abgebaut, was an den Arbeiterhäuschen, dem riesigen Schmelzwerk und dem Schlackehügel ausserhalb der Stadt noch deutlich erkennbar ist. Dank der Mine war Røros neben Paris und Hammerfest im Norden Norwegens die erst dritte Stadt Europas, die eine elektrische Strassenbeleuchtung bekam. Seit dem Konkurs der Mine 1977 fristet Røros ein eher museales und touristisches Dasein. Schliesslich hatten wir noch die Gelegenheit, das Dorf auf eigene Faust zu erkunden und Souvenirs zu kaufen.

Mit schönen Erinnerungen im Kopf und Souvenirs in der Tasche, aber mit einer gewissen Schwere in den Beinen, fuhren wir zurück nach Tynset. Nun wäre es an der Zeit die Müdigkeit auszuschlafen, aber aufgrund der Coolness dieser Norweger wird dies wohl kaum zu bewerkstelligen sein. Mal sehen, wie es morgen ohne Elche mit dem Aufwachen klappt.

(Von Olivia Chianese)

Dienstag, 4. Februar: Der erste Tag in Tynset

Delia, Jasmin und ich sind in einer Familie untergebracht, welche in Tolga lebt. Dieser Ort befindet sich nördlich von Tynset und ist etwa 20 Minuten entfernt.

Wir hatten Glück und durften heute schön bis um 8 Uhr ausschlafen. Als wir aufwachten, war das Licht draussen strahlend blau und liess die Landschaft magisch wirken.

Nach dem kurzen Frühstück ging es in die eisige Kälte von -10C°. Unsere Gastschwester sagte Delia, sie könne problemlos in ihren Sneakers zur Schule gehen, da wir sowieso fast nicht draussen sein würden (wir merkten früh genug, dass wir in Temperaturangelegenheiten den Norwegern lieber nicht blind vertrauen sollten, aber dazu später mehr).

Wir stiegen in den Bus ein, um zur Schule zu fahren. Kurioserweise ist es in Norwegen verboten, stehend im Bus mitzufahren. Ist man nämlich nicht angegurtet, muss man 1500 NRK (circa 160 Franken) bezahlen. Beeindruckt gurteten wir uns sofort an. Während der Fahrt behauptete Mauro, einen Elch gesehen zu haben. Wir glaubten ihm natürlich (nicht).

In der Schule ging es zuerst zum spiegelbewandeten Tanzraum der Schule, wo unser Chor proben und sich dabei selbst beobachten konnte. Nach einer Pause, in der wir vom leckeren Haferbrei, den die Schule jeden Tag kostenlos als Frühstück bereitstellt, kosten durften, besuchten wir den Deutschunterricht einer Klasse, tauschten uns aus und lernten Norwegen ein bisschen besser kennen. Dabei fanden wir heraus, dass "fon" ein sehr nützliches Wort in der Jugendsprache ist (google it).

Nach einer spontanen Jamsession mit norwegischen Schülern in der riesigen, modernen Eingangshalle des fast ausschliesslich aus Holz gebauten Schulgebäudes durften wir den Heimweg antreten, der sich als unfreiwillige Odyssee herausstellen sollte. Kurzgefasst: Der Bus fuhr nicht am erwarteten Ort und wir fragten in ganz Tynset nach dem richtigen Ort. Schlussendlich landeten wir mit zwei Stunden Verspätung, Delias Füsse eingefroren in ihren stylischen, aber untauglichen Sneakers, fast von einem LKW (Achtung, nicht Elch, sondern LKW) angefahren, in Tolga. Ausserdem fanden wir heraus, dass der Bus so ziemlich überall hält, sobald man STOP drückt. Fast wären wir deshalb im Wald ausgestiegen.

Wie man sich vorstellen kann, freut sich Delia auf ihr warmes Zwei-Meter-Bett. Hoffentlich ist es morgen nur halb so wild wie heute.

(Von Lara Fernandes)