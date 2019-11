Der Bachelor: Julia will den Patric als Fee verzaubern

Beginnen wir die heutige Berichterstattung mit einer Frage: Welche Damen bekommen in der Show Bachelor am meisten Fernsehzeit? Da ich in den letzten drei Wochen rund 300 Minuten meiner Lebenszeit darin investiert habe, diese Sendung mir anzuschauen, traue ich mir halbwegs zu, diese Frage zu beantworten: Offensives Flirten, freizügige Kleider, freche Sprüche und alle anderen Handlungen, die aus der Reihe tanzen. Kurz um: Auffallen ist alles.