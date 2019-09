Hildegard Muntwyler, die Gründerin des Wohler Circus Monti, ist tot. Das hat die Circusfamilie am Freitag mitgeteilt. Die vergangenen Monate habe sie im Pflegeheim Reusspark in Niederwil AG verbracht, wo sie am vergangenen Donnerstag, 19. September, nach längerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben sei.

«Nach über 35 Jahren trennen sich hier die Wege von Hildegard Muntwyler und ihrem geliebten Circus Monti, dessen Geschicke seit längerer Zeit von ihrem ältesten Sohn Johannes und dessen Familie gelenkt werden», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung zu ihrem Tod. Im Sinne von Hildegard Muntwyler würden die geplanten Vorstellungen gespielt und die aktuelle Monti-Tournee fortgesetzt.

Durch Ehemann Guido vom Circus-Virus infisziert

Hildegard Muntwyler habe ursprünglich mit Circus nur wenig am Hut gehabt, viele Jahre als Primarlehrerin im Kanton Aargau unterrichtet und sich in verschiedenen sozialen Projekten in ihrer Heimatgemeinde Wohlen engagiert, teilt der Circus in seiner Würdigung mit. Erst durch ihren circusbegeisterten Ehemann Guido Muntwyler, dem späteren Clown Monti, der 1999 verstorben ist und der zuvor auch Lehrer war, kam sie mit der Circuswelt intensiver in Berührung.

Aus einer Auszeit mit der ganzen Familie während den Sommermonaten im Circus Olympia wurden mehrere Jahre. Dabei reifte der Wunsch nach dem eigenen Circus. Allen Vorbehalten und Unkenrufen zum Trotz hat der Circus Monti am 12. März 1985 in Wohlen zum ersten Mal Premiere gefeiert.

Hildegard Muntwyler habe mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem beneidenswerten, unermüdlichen Einsatz die Erfolgsgeschichte des Circus Monti von Beginn weg massgeblich geprägt und sei während über 30 Jahren für die Finanzen des gesamten Unternehmens verantwortlich gewesen.