Von der gestern Mittwoch offiziell eröffneten Deponie Babilon für sauberes Aushubmaterial in Dietwil profitieren einige: Das Baugewerbe hat wieder den dringend benötigten Platz, um Erdmaterial abzulagern, die betroffenen Bauern werden später bessere Fruchtfolgeflächen haben, für die Natur gibt es merkliche ökologische Aufwertungen und nicht zuletzt spült die Deponie Geld in die Gemeindekasse. Dieter Greber, Verwaltungsratspräsident der Deponie Freiamt AG, zeigte sich glücklich, dass die Deponie nach einer überdurchschnittlich langen Vorlaufzeit jetzt in Betrieb genommen werden kann. Babilon ist die dritte Deponie, die seit 2002 entsteht und betrieben wird.

Zwei Millionen investiert

Der erste Kontakt mit der Gemeinde geht auf das Jahr 2004 zurück, erinnerte Greber. 2012 konnten Verträge mit den Landeigentümern abgeschlossen werden. Nach Richtplaneintrag und Gemeindeversammlungsbeschluss erfolgten Anfang 2017 Umweltverträglichkeitsprüfung und Baubewilligung. Das macht eine Dauer von 14 Jahren. «Normalerweise reichen dafür acht Jahre», kann Geber heute lachen. Ab jetzt können etwa 1,4 Mio. Kubikmeter Material auf einer Deponiefläche von etwa 16 Hektaren aufgefüllt werden. «Wir rechnen mit einer Auffülldauer von acht Jahren», sagte Greber und machte damit deutlich, dass bereits wieder neue Möglichkeiten für Aushubdeponien gesucht werden. Bis jetzt hat die Deponie Freiamt AG rund zwei Mio. Franken in die Deponie Babilon investiert. Ab September ist zudem ein elektronisches Zugangssystem in Betrieb sowie die elektronische Lieferscheinerstellung und digitale Einbaukontrolle. «Damit wissen wir immer, wo wie viel Material eingebaut wird.» Nach Ende der Auffüllzeit wird die Abbiegespur an der Kantonsstrasse zurückgebaut. Bereits realisiert ist eine Offenlegung des Baches auf 210 Metern.

Gut für die Gemeinde

Pius Wiss, Gemeindeammann von Dietwil, dankte den Grundeigentümern und den Stimmberechtigten für ihr Ja zur Deponie. «Mit ihr lösen wir einerseits ein Problem der Region, andererseits bringt sie Einkünfte für die Gemeinde.» Zufrieden zeigte er sich auch, dass die Umweltverbände «nie ganz quer gestanden» haben. Grund dürften die beschlossenen ökologischen Aufwertungen gewesen sein, die zusätzlichen Lebensraum für viele Tiere bieten werden, wie Wiss unterstrich. Michael Madliger, Sektionsleiter Altlasten beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt, zeigte auf, wie wichtig Aushubdeponien sind. «Ab 2022 brauchen wir im Freiamt jährlich Platz für rund 300'000 Kubikmeter Aushub.» Weil das Freiamt keine Abbaustellen wie etwa für Kies hat, die aufgefüllt werden könnten, müssen Deponien gefunden werden.

Nach dem Durchschneiden eines Bandes als offizieller Eröffnungsakt entlud ein erster Lastwagen seine Fracht in die Deponie Babilon. Im September soll ausserdem ein Tag der offenen Deponie für die Bevölkerung organisiert werden.