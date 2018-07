Auf dem Weg zum Bahnhof Muri kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Zusammenschiss einfangen. Vor allem, wenn man vom Nordklosterrain her über den Fussgängerstreifen und dann um das obere Ende des Parks herumgeht, der zur vormaligen Villa Wild gehört. In den Bäumen, die den Weg da überdachen, nisten Saatkrähen. Während der Brutzeit, ab Mitte Februar bis Ende Juli herrscht Hochbetrieb in den Kolonien, die diese Vögel bilden. Die Hinterlassenschaften, die dabei auf die Strasse und die Passanten und Fahrzeuge niedergehen, sorgen seit Jahren für Verärgerung. Der Entscheid des Gemeinderates, Bäume aus dem Parkbestand zu fällen, die über den Zaun hinausragen, ist naheliegend. Der gleiche Entscheid hat auf dem Gelände des Kantonsspitals Aarau zu offenen Protesten geführt, sodass der Nistbaum der Saatkrähen dort nicht gefällt wurde. In Muri scheint sich über das Vorhaben der Regierung niemand aufzuregen. «Spätestens, wenn der Busbahnhof oder die Überbauung des Areals Villa Wild kommt, sind die Bäume ohnehin weg», sagt Barbara Ehrensperger, Aktuarin des Naturschutzvereins Muri und Umgebung (Namu), «da machen wir uns keine Hoffnungen. Wir kämpfen nicht dagegen.»