Am Donnerstag bot der Zufiker Grenzstein einen etwas seltsamen Anblick. Mit einigen Styroporplättchen verpflastert steht er an seinem Platz beim Restaurant Kreuz. Der Zahn der Zeit hat an ihm genagt, deshalb wird er zurzeit restauriert. Patrick Stacey, ein Steinbildhauer der Firma «The way of the stone», flickt die Stellen, die stark verwittert sind, und bessert Spuren früherer Sanierungen aus. «Vor 30 oder 40 Jahren hat man als Kit Kunststoffe genommen, weil man diese neuen Produkte für gut hielt. Mittlerweile zeigt sich, dass so etwas für einen Stein eher schlecht ist. Er kann nicht mehr atmen, es sammelt sich Flüssigkeit und schliesslich fault er an diesen Stellen», erklärt er. Das alte Füllmaterial sowie die fauligen Bereiche habe er entfernt: «Es ist ein bisschen, wie beim Zahnarzt.»

Zeit hat Spuren hinterlassen

«Für sein Alter ist der Stein noch ganz gut erhalten», findet Rafael Häfliger, der Inhaber von «The way oft the stone». Die Jahreszahl auf dem Stein verweist immerhin auf ein Alter von beinahe 500 Jahren. Dennoch haben die Jahrhunderte und die früheren, nicht fachgerechten Restaurierungen ihre Spuren hinterlassen. Die Gemeinde Zufikon beschloss deshalb eine erneute Sanierung und vergab den Auftrag an die Wohler Spezialisten. Am Grenzstein werde in Absprache mit dem Denkmalschutz gearbeitet, so Häfliger. Der Steinbildhauer führt aus: «Dabei geht es auch um Fragen, ob abgeplatzte Teile neu aufmodelliert werden, oder ob man den aktuellen Befund erhält.» Früher sei wesentlich mehr erneuert worden, heute dürfe es erkennbar sein, dass es sich um alte Substanz handle.

Ein aufwendiger Prozess

Für den Stein, der aus Mägenwiler Muschelkalk besteht, rührt Patrick Stacey inzwischen mineralischen Mörtel an. «Das ist schon ein bisschen wie arbeiten im Mittelalter, letztendlich bewähren sich die alten Methoden. Leider kennen wir keine Mörtel-Rezepturen aus der Zeit», berichtet er. Früher füllte man das schnelltrocknende Material einfach in die schadhaften Bereiche. Dem Stein tat man damit keinen Gefallen. Bevor Stacey die Mörtelmischung in die sauber gefrästen Stellen füllt, muss er diese erst einmal schlämmen. «Dadurch hält der Mörtel besser.» Dann folgt der Mörtel. Sorgfältig füllt der Bildhauer die Löcher damit auf. Wenn er fertig ist, legt er ein Stück Styropor auf den bearbeiten Bereich. «So trocknet der Mörtel nicht zu schnell aus, und genau das wollen wir.» Die aktuellen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit seien für diese Arbeiten ideal. Nach gut einer Stunde und einigen Flickstellen sieht der Stein aus wie ein Patient mit mehreren Pflastern. «Morgen nehmen wir die Plättchen wieder ab.» Bis der Mörtel richtig trocken ist dauert es aber drei bis vier Wochen. Danach können die Unebenheiten abgeschliffen werden. «Dieser Prozess ist das aufwendiger und zeitintensiver als andere Verfahren. Aber dafür hält die Reparatur dann auch die nächsten 200 Jahre.»

Zufikon als geteilter Ort

Der Grenzstein, der leicht versteckt an der Ättigüpfstrasse steht, trägt auf der einen Seite das Wappen der Grafschaft Baden. Die andere Seite prägt das Wappen der Stadt Bremgarten. Zusätzlich ist die Jahreszahl 1545 verzeichnet, das Jahr, in dem der Stein aufgestellt wurde. Auch die Renovierung vom Jahr 1676 wurde vermerkt. Damit verfügt die Gemeinde Zufikon über einen Zeitzeugen, aus der Epoche eines geteilten Ortes. Als die Eidgenossen 1415 den Aargau eroberten, fiel der Zufiker Ortsteil nördlich der Kirchturmspitze der Grafschaft Baden zu. Dagegen gehörte der südliche Bereich des Dorfes zum Kelleramt und stand damit unter der Herrschaft der Stadt Zürich.

35 Jahre später erwarb Bremgarten die niedere Gerichtsbarkeit über Zufikon. Wieder vereint wurden die Ortsteile 1798, als die Helvetische Republik ausgerufen wurde, nun gehörte Zufikon zum Kanton Baden, der jedoch nicht lange existiert. Seit 1803 gehört Zufikon zum Kanton Aargau. Das heutige Wappen der Gemeinde nimmt noch Bezug auf die Teilung. So zeigt es das rote Schildhaupt mit dem schwarzen Pfahl des alten Grafschaftwappens, kombiniert mit den Schlüsseln als Zeichen für das Kelleramt.