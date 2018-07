Die Blache und alles, was sonst noch gestützt oder getragen werden muss, hängt an den beiden Bogenmasten. So können die Zuschauer also ungehindert staunen, wenn die Artisten in der «Villa Monti» mit allen zirzensischen Künsten zeigen, welche Geschichten sich hinter den Mauern einer Villa abspielen, wenn da ganz unterschiedliche Menschen zusammen wohnen dürfen – oder auch müssen.

Nach der Premiere in Wohlen bricht die gut 70-köpfige Monti-Truppe auf zur viermonatigen Tour durch acht Schweizer Städte. Und sicher wird der poetisch-schmucke Zirkus wieder allerorten sein Publikum verzücken.