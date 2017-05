Das hat es seit Jahren in Oberrüti nicht mehr gegeben: Diskussionslos (!) genehmigten die Stimmberechtigten die Projektplanung für eine Schulraumerweiterung (!) mit nur zwei (!) Gegenstimmen. Selbstverständlich ist dieses Ja kein echtes Wunder, sondern nur ein vernünftiger Entscheid, der auf der dringenden Notwendigkeit nach mehr Schulraum fusst. Trotzdem ist es nicht falsch, von einem Wunder zu sprechen: Nach jahrelangen Querelen und Diskussionen um das Thema, das immer auch verknüpft war mit den Bedürfnissen von Vereinen, gab es wieder einmal eine Gemeindeversammlung in Oberrüti, die innerhalb einer Stunde ohne jede Dissonanz durch war. Entsprechend glücklich leuchteten die Augen von Gemeindeammann Fränzi Baggenstos am Schluss der Versammlung, als sie die 135 anwesenden Stimmberechtigten zum Apéro einlud.

Schulraumnot unbestritten

Unbestritten war und ist, dass Oberrüti mehr Schulraum braucht. Die von der Schulpflege 2014 gemachte Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen musste revidiert werden, weil mit der Wohnbautätigkeit der letzten Zeit auch die Zahl der Kinder markant stieg. So werden für das Schuljahr 2019/20 über 30 Kinder mehr für die Schule erwartet als 2014 angenommen. Für den Kindergarten sind zusätzliche 50 Kinder in Aussicht. Die bestehende Turnhalle ist schon heute völlig ausgelastet und entspricht auch nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Eine Arbeitsgruppe machte eine Bestandesaufnahme der bestehenden Schulräume, prüfte Umnutzungen und Optimierungen in den heutigen Schulgebäuden und ermittelte den Bedarf an Neubauten, wie Baggenstos ausführte. So kam unter anderem das Bedürfnis nach zusätzlichen Schulzimmern, einer neuen Doppelturnhalle und einem kindergerechten Pausenplatz zusammen. Die nun beschlossene Projektplanung beinhaltet ein Wettbewerbsverfahren (Kosten: 168 200 Franken), ein Vorprojekt (125 000 Franken) sowie Unvorhergesehenes (6800 Franken) mit einem Gesamtaufwand von 300 000 Franken. Im Rahmen dieser Planung wird auch die Umsetzbarkeit der Aussenraumgestaltung mit einem kombinierten Hartplatz, der einen Inlinehockeyplatz mit einem Ausmass von 25 mal 50 Metern, mit Banden und Flutlichtanlage aufweist, geprüft.

Viele Gespräche

Das «Wunder von Oberrüti» dürfte nur zustande gekommen sein, weil der Gemeinderat im Vorfeld viele Gespräche mit Vertretern der Vereine geführt und so den Boden geebnet hat für einen klaren Entscheid. «Die Gespräche mit dem Damenturnverein, der Frauengemeinschaft, der Musikgesellschaft und den Z-Fighters waren sehr positiv», konnte Baggenstos denn auch am Anfang der Versammlung Hoffnung auf einen guten Ausgang machen.

Bekannt geben konnte sie zudem, dass der Gemeinderat gesamthaft zur Wiederwahl antritt: Neben Fränzi Baggenstos sind dies Vizeammann Pius Hofstetter, Werner Küttel, Roland Meier und Marco Graf. Von der Versammlung genehmigt wurden weiter der Rechenschaftsbericht und die Jahresrechnung 2016 sowie die Kreditabrechnungen verkehrsberuhigende Massnahmen Bodenmatte sowie Schulhausanbau.