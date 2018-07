Schöne Koblenzer Brücke

Mein Boot gleitet sanft schaukelnd vorbei an Rebbergen bei Döttingen. Die Landschaft präsentiert sich vom Fluss aus anders als gewohnt und macht die geografische Orientierung manchmal schwierig. Schwer abzuschätzen ist auch, mit welchem Tempo ich welche Strecke zurücklege. Nach dem Durchqueren des Klingnauer Stausees was- sere ich vor dem Kraftwerk Klingnau, der letzten Staustufe der Aare, wieder aus und umgehe das Wehr. Dann ist es nicht mehr weit bis zur SBB-Aarebrücke in Koblenz, eine beeindruckende Konstruktion. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1892 und ist im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung aufgeführt. Hier fliessen Aare und Rhein zusammen, der ideale Ort, um mich am nächsten Tag erneut auf die Reise auf dem Wasserweg durch den Aargau zu machen.