Zwischen Waldhäusern und Waltenschwil liegt in der Nähe des Eichenwäldchens an der Landstrasse ein Ackerland, welches Tschofeld geheissen wird. An seinen Namen knüpft sich folgende Begebenheit:

Nur noch einige verfallene Mauerreste sieht man von jenem Häuschen zu Waltenschwil, worin einst eine berühmte Hexe gewohnt hat. Mit ihrer Salbe konnte sie Wunder thun; sie strich ein wenig davon an Stock oder Besenstiel, und blitzschnell ritt sie darauf fort, wohin

sie wollte.