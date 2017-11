Bis in drei Jahren muss das Sinser Traditionsrestaurant Einhorn einen neuen Wirt haben. Der heutige Gastgeber Stefan Florida ist seit 22 Jahren auf dem auch unter dem Namen «Mexicano» bekannten Gasthaus. Nun will er kürzertreten. Speziell ist, dass das Restaurant heute der Einhorn Sins AG gehört, welche von Ur-Sinsern und Freunden des Restaurants eigens zur Rettung des Restaurants gegründet wurde.

Das Restaurant stand bereits zum Verkauf, als sich eine Gruppe von Sinsern und Freunden des «Einhorns» zusammenfanden, um die Liegenschaft zu übernehmen. Sie und zahlreiche Personen aus dem oberen Freiamt sowie aus den benachbarten Kantonen Zug und Luzern wollten mit der Zeichnung von 640 Aktien nicht nur das Gasthaus erhalten, sondern auch den Kulturtreffpunkt mitten im Dorf.

Mit dem Kauf der Liegenschaft sollen so dem Wirt mit einem attraktiven Pachtzins gute Rahmenbedingungen für das Führen des «Einhorns» geboten werden. Auch die Gemeinde hat ein Interesse an der Erhaltung des «Einhorns»; nicht zuletzt der Saal mit einem Fassungsvermögen von rund 200 Personen und seinem speziellen Ambiente eignet sich gut für kulturelle und andere Veranstaltungen.

Bereits erneuert hat die Einhorn Sins AG die Fenster sowie die Böden im Saal und im Restaurant. In einem nächsten Schritt folgt die Sanierung der Heizanlage, der Elektroinstallationen und der Küche. Florida, der heutige Wirt, ist überzeugt, dass mit dieser Infrastruktur und einem erschwinglichen Mietzins eine gute Basis für ein erfolgreiches Wirten in der Zukunft gegeben ist. Er selber sieht die Möglichkeit, dem Restaurant auch weiterhin als Küchenchef oder in der Bankettbegleitung erhalten zu bleiben. (es)