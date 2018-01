20 Franken für die Autobahn

Traugi Schwegler kommt aus einer Mechanikerfamilie. Er hat zwanzig Jahre im Aussendienst einer Firma für Fensterbeschläge gearbeitet. Eigentlich wollte Traugi Polizist werden. Er liess sich zu einer Lehre als Bäcker in Lausanne überreden, da diese Ausbildung zu der Zeit die kürzeste war. Er hoffte so, möglichst schnell mit der Polizeischule beginnen zu können.

Mit den harten Seiten des Bäcker-Jobs hatte Traugi jedoch nicht gerechnet, hatte er doch Mühe, jede Nacht um 1.00 Uhr aufzustehen und in die Backstube zu gehen. Er wollte zurück nach Hause und drohte dem Vater sogar, in die Fremdenlegion abzuhauen, dieser liess sich erweichen und holte den Sohn aus dem Welschland zurück. Allerdings mit der Auflage, dass er eine andere Lehre machen müsse.

So wurde er schliesslich Maschinenschlosser. Der Wunsch, Polizist zu werden, rückte in den Hintergrund, weil Traugi in seiner Jugend ein paar unliebsame Begegnungen mit den Ordnungshütern hatte. «Ich habe einmal zwanzig Franken Busse bezahlen müssen, das war damals ein Viertel meines Lehrlingslohnes, nur weil ich eine hübsche Frau auf dem Gepäckträger meines Velos mitnahm.»

Traugi ist heute noch überzeugt, mit jenen zwanzig Franken einen Teil der damals im Bau befindlichen Autobahn Genf–Lausanne mitfinanziert zu haben.

Ein Museum im eigenen Haus

Traugi ist ein passionierter Sammler. Er schleppt Feriensouvenirs ebenso nach Hause wie ganze Motorräder oder Corvettes. Da wundert es nicht, dass jemand, der so viel Benzin im Blut hat, den Ehrenkammerer-Beinamen «...de Biker» bekommen hat.

Das Haus von Traugi und Helena gleicht einem kleinen Museum, ein Sammelsurium von Erinnerungen an schöne Erlebnisse vergangener Zeiten.

Man findet fast alles: Sei es eine Plakette von einem Autorennen auf dem Nürburgring oder jene einer Schneetöffwoche in Kanada, wo Traugi jeden Morgen bei -35 Grad ausfuhr, Nummernschilder aus aller Herren Länder oder ein Zertifikat für einen absolvierten Fallschirmsprung.

Besonders stolz ist der neue Ehrenkammerer auf seine aussergewöhnlichen Touren. 1974 fuhr er mit dem Töff ans Nordkap und zurück, 8000 km auf zum Teil nicht asphaltierten Strassen und sein Roadtrip auf der berühmten Route 66 inklusive Death Valley bei brütender Hitze.

Versprechen wurde eingelöst

Traugi ist ein Vereinsmensch, überall dabei, engagiert und geschätzt. So wundert es nicht, dass seine ehemaligen Klassenkameraden extra das Schulreisli nach Zypern für ihn verschieben, sodass er erst seinen Pflichten als Ehrenkammerer nachkommen kann.

Im Schosse seiner Fasnachtsfamilie fühlt sich Traugi ganz besonders wohl: «Wenn man da mal einen Fuss reingesetzt hat, dann kommt man so schnell nicht wieder raus.» Traugi, ursprünglich ein Dottikoner, lernte am Kammerball 1972 seine Helena kennen und rutschte somit in eine regelrechte Fasnachtsdynastie hinein.

War doch ihr Vater Guschti Michel 22 Jahre lang Präsident der Kammergesellschaft. Traugi musste seinem Schwiegervater damals versprechen, als er um Helenas Hand anhielt, dass sobald die Kammergesellschaft die Statuten bezüglich Wohnort ändert, er einen Antrag zur Aufnahme stellen würde. Gesagt, getan, der Kreis schliesst sich für Traugi de Biker.