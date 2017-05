Der absolute Idealfall sähe so aus: Menschen mit Behinderungen leben nicht in Heimen, besuchen nicht spezialisierte Schulen und sind in der normalen Arbeitswelt integriert. Doch von den Maximalzielen der UN-Behindertenrechtskonvention ist man weit entfernt. «Aus meiner Sicht wird der politische Wille die Realisierung normalisierter Lebenssituationen eher gemässigt anstreben», hält Uwe Tischer, Leiter des Roth-Haus, Wohnheim mit Beschäftigungsstätte für Schwerstbehinderte in Muri, in seinem Jahresbericht fest.

Oder anders gesagt: Sein Heim und ähnliche Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen wird es auch in Zukunft geben. Und diese sieht nach dem grünen Licht des Kantons für den Um- und Anbau für das Murianer Heim nicht schlecht aus. «Mit einem bedürfnisgerechten Raumangebot wird das Roth-Haus zukünftig eine noch attraktivere Institution für Platzsuchende darstellen», unterstreicht Tischer. «Wenn wir dann auch noch ein attraktives Raumangebot zur Verfügung haben, welches rollstuhl- und pflegegerecht ist, zentrumsnah liegt, Einzelzimmer und eine wohnliche Behaglichkeit bietet, dann sollte das Roth-Haus auch zukünftig eine gute Option für heimplatz-suchende Personen sein».

Das sieht auch Stiftungsratspräsident Harold Külling so: «Die Einrichtung von Einzelzimmern wird es uns erlauben, bei Mutationen flexibler zu sein und längere, für uns finanziell schwer tragbare Leerstände zu vermeiden», schreibt er.

Grosse Zufriedenheit

Gute Noten gibt es für das Heim im Qualitätsbericht, der sich auf die Ergebnisse des externen Audits bezieht: Die Zufriedenheit von Eltern und der gesetzlichen Vertreter war auch 2016 sehr hoch. Besonders geschätzt wurde bei dieser Erhebung die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aufgrund des internen Audits konnten auch Verbesserungen umgesetzt werden. So wurden zusätzliche, notwendige Hilfsmittel für Klienten angeschafft, diverse Konzepte aktualisiert und die Mitarbeitenden zum Thema rückenschonendes Arbeiten geschult. Einzelne Räume der Klienten wurden bedürfnisgerechter eingerichtet und die Zusammenarbeit mit Ärzten konkreter definiert. Im Jahresbericht 2016 erlauben vier Wohngruppen, eine Beschäftigungsgruppe und die Nachwache einen kleinen Einblick in ihren Alltag. «Unerwartete Änderungen, sogenannte Probleme, sind Herausforderungen, aber auch Chancen», ist einer der Sätze, die nachklingen. Der medizinische Tagdienst zeigt die Wichtigkeit einer guten Mundhygiene auf und wie ein Zahnarztbesuch in die Wege geleitet wird – manchmal mit besonderen Vorkehren. In diesem Jahr feiert die Institution Roth-Haus zudem ihr 20-jähriges Bestehens. Das wird mit einem Fest am Samstag, 26. August, gefeiert.