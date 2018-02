41 Saisons lang hat sie der Bevölkerung von Wohlen und Umgebung einen guten Dienst erwiesen und Winter für Winter übermütigen Kindern, deren Eltern, aber auch Schulklassen viel Freude bereitet.

Die Eisbahn gehört für viele Menschen einfach zu Wohlen und dem Winter dazu. In knapp zwei Wochen, am 9. März, werden sich die kleinen Tore am Rand des Eisfeldes jedoch zum letzten Mal öffnen und die Besucher einlassen, damit sie noch ein paar letzte Runden bei Sonne, Schnee oder Regen auf der alten Bahn drehen können.