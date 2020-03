Das nächste Bauprojekt im Wohler Zentrum: Die Überbauung am NAB-Park ist bewilligt

Im Wohler Zentrum wird schon vielerorts fleissig gebaut. Nun kann bald ein weiteres grosses Projekt in Angriff genommen werden. Die Gemeinde hat das vergangenen Sommer aufgelegte Baugesuch der Zürcher Anlagestiftung Swiss Life für die Überbauung am Bahnhofweg/Zentralstrasse Ende Februar genehmigt. Der Neubau wird auf dem Areal des heutigen Parkplatzes der Neuen Aargauer Bank realisiert. Insgesamt entstehen auf sechs Obergeschossen 58 Wohnungen, die sich auf unterschiedliche Grössen aufteilen und dem neusten Standard für altersgerechtes Wohnen entsprechen.

Acht Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen, 31 Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen, 14 Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen und fünf Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen sind vorgesehen. Im Erdgeschoss sind zudem Gastronomie- und Gewerbeflächen geplant. Als besonderes Schmuckstück der Überbauung gibt es im fünften Obergeschoss eine grosse Dachterrasse, die für alle Bewohner zugänglich ist. Die Terrasse ergänzt das naturnahe Umfeld um das Gebäude neben dem bisherigen NAB-Pärkli, das in seiner Form grösstenteils bestehen bleibt. Genauso wie das als kommunales Schutzobjekt eingestufte NAB-Bankgebäude aus dem Jahr 1940.

In den drei Untergeschossen werden 76 Parkplätze realisiert, die teilweise mit fix installierten Ladestationen für Elektroautos ausgerüstet sind. Im Zuge des Neubaus wird auch die bestehende Ausfahrt aus dem Migros-Parkhaus verändert. Denn die Erschliessung des Wohngebäudes erfolgt in Zukunft über eine neue, zusammen genutzte Ausfahrt. Das Projekt setzt einen markanten städtebaulichen Akzent in Wohlen und führt zu verdichtetem Wohnen.

Die Gebäudedimensionen betragen einerseits 46 Meter auf 19 Meter, sowie in einem leicht abgewinkelten Teil knapp 20 Meter auf 18 Meter. Im Fachbericht vom vergangenen Sommer heisst es über die Überbauung: «Als Spezialitäten können ein loftartiges Durchwohnen und die gemeinsame Dachterrasse angeboten werden, was an diesem Standort in Wohlen durchaus eine Bereicherung darstellt.» Der Baustart ist für den kommenden Mai geplant.