Aufgeregt sitzen die fünf Kinder am Tisch und schauen zu den Erwachsenen, die in wenigen Minuten bekannt geben werden, wer den Signet-Wettbewerb gewonnen hat. Rund 360 Kinder und Jugendliche der Wohler Oberstufen- und Primarklassen griffen zu Papier und Farbstift und reichten ihren Vorschlag für ein Jugendfest-Logo ein, das dieses Jahr am 30. Juni und 1. Juli unter dem Motto «Wohlen, unsere Welt» stehen wird. «Weil es so viele gute Arbeiten gab, haben wir den dritten Platz sogar zweimal vergeben», erklärt die Zuständige Anna Scharpf. Die Geschwister Jana und Nora Bürger (1. Oberstufe) haben zusammen eine Zeichnung eingereicht. Ebenfalls auf den dritten Platz hat es Malu Kammer (2. Klasse) geschafft. Den zweiten Platz belegt Albina Aziri (6. Klasse). Und der Sieger und damit Gestalter des offiziellen Logos ist Nico Bachmann (6. Klasse). Er hat eine Weltkugel gezeichnet, auf der anstelle des Meeres das Wohler Wappen zu sehen ist.