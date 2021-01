Das Kloster ist jetzt ein Pflegeheim – genutzt wurde es aber auch schon ganz anders

Die Vorstellung einer Fabrik in den Klosterräumen muss ein Schock für viele Leute gewesen sein. Der neue Gutsbesitzer Adolf Eschmann, der es nach der Klosteraufhebung 1876 kaufte, begegnete dem Kloster aber mit Respekt. Er richtete keine finsteren Werkhallen ein, kein Maschinenlärm störte die Ruhe im Gnadenthal. Die Herstellung von Zigarren oder Stumpen war reine Handarbeit. Für die Produktion brauchte es nur ein paar Tische und einfaches Werkzeug. So lassen sich keinerlei schwerwiegende Eingriffe in die Bausubstanz nachweisen. Im Gegenteil: Als Eschmann einen der ausgetretenen Fussböden ersetzen liess, dokumentierte er das Vorgehen mit einer Urkunde, die bei den jüngsten Umbauarbeiten unter dem Parkett gefunden wurde.

Eschmann gab unermüdlich Kurse und versuchte die Bauern der Umgebung für die Tabakproduktion zu begeistern. Warum das alles ohne Erfolg blieb und die «Aargauische Tabak- und Cigarrenfabrik Gnadenthal» scheiterte, ist nicht hinreichend geklärt. Als aber der Gewinn ausblieb, suchte der Unternehmer anderswo eine neue Herausforderung.

Unbekannte Pläne beleuchten die Vergangenheit

1889 gab Eschmann seine Fa­brik auf. Im gleichen Jahr brannte der Ostflügel des Klosters Muri nieder. Dadurch verloren 260 «Insassen» der erst zwei Jahre vorher eröffneten kantonalen Pflegeanstalt ihre Bleibe. Sie wurden nach Königsfelden, ins Spital Aarau und in die ­Heimatgemeinden zurückgeschickt. Der Kanton war nicht bereit, in die Brandruine zu investieren. War das die Initialzündung für die Vision einer Pflegeanstalt im Gnadenthal, wie das später immer wieder kolportiert wurde? Tatsächlich war auch die Klosteranlage Gnadenthal im Gespräch. Das Angebot wurde aber nicht berücksichtigt.